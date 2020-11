Transporte en crisis: quieren un boleto de $100

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), advierte el cese de los servicios por la crisis en el interior. Aseguran que las últimas semanas se ha profundizado la crítica situación económico financiera en las empresas de colectivos del país. De aplicarse el Presupuesto Nacional 2021, hará imposible sostener el transporte público en el interior, ya que sólo aumentan los subsidios para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero mantiene prácticamente congelado el fondo compensador para el interior, a pesar de la suba del 40% de los costos internos, el aumento salarial, la caída de pasajeros por la cuarentena y la obligación de transportar gratis a los trabajadores de servicios esenciales. Esta suma de factores pone en riesgo la continuidad del servicio a partir del 1 de enero de 2021.

FATAP advierte que, sin un aumento de transferencias en los fondos, el aumento del boleto en el interior del país debería ser superiores a los $100 para cubrir los costos, frente a los $18 que se abonan en el AMBA. Sin la ayuda del estado nacional los ciudadanos de las provincias perderían opciones de transporte seguras y profesionales, y proliferaría el transporte ilegal de pasajeros.

Por primera vez desde 2002, el Ministerio de Transporte dejó de transferir con regularidad los fondos para el transporte de pasajeros, trasladando el problema a provincias y municipios. Como consecuencia de ello, el sector perdió las condiciones mínimas de sustentabilidad y tiene serias dificultades para mantener los 40 mil puestos de trabajo. Se repite la política de ajuste que en los ’90 se aplicó al sistema ferroviario, que terminó desguazando el sistema. El Ministerio de Transporte de la Nación interrumpió los aportes mientras las empresas respetaron las prestaciones sin subas en los boletos. Muchos gobernadores e intendentes continúan mirando para otro lado y a esta altura de los acontecimientos deberían ser conscientes de las consecuencias que traerá aparejada esta situación terminal de un servicio central para la vida económica y social de sus jurisdicciones. No deberían permitir que la Nación discrimine al interior en favor del AMBA, al que le cubren el 60% de sus costos mientras que a todo el interior le cubren tan solo el 20% de los costos provocando las consecuencias que padecemos.

El transporte urbano no fue alcanzado por ninguna de las medidas dictadas a nivel nacional para paliar la crisis económica provocada por la Emergencia Sanitaria: No se ha otorgado al sector ATP, REPRO ni tampoco se le ha permitido tramitar Procedimiento Preventivo de Crisis.

FATAP, fiel a su tradición de diálogo y trabajo se pone en este acto a disposición de las autoridades nacionales, provinciales y municipales con competencia en la materia, para generar de modo muy urgente soluciones concretas para evitar afectar a los usuarios con la interrupción de los servicios y la destrucción de 40.000 puestos de trabajos.