Tragedia de los obreros: los empresarios manejaban dos planos

Proyectaban construir tres pisos más de lo habilitado. La semana próxima se inicia el juicio oral. Tras pasar 8 años y 8 meses, el 26 de noviembre se inicia el juicio oral y público por la denominada ‘Tragedia de los obreros’, hecho por el cuál fallecieron 8 personas tras derrumbarse parte de un edificio ubicado por San Martín 652. El abogado Rubén Leiva, querellante por algunas de las familias, advirtió que “los empresarios tenían dos planos: uno formal que presentaron en la Municipalidad de Corrientes y otro real que tenía el capataz el cuál incluía la construcción de tres pisos más de lo debido”.

“Llegamos al juicio con todas las expectativas con una carga emotiva muy grande. Estamos llegando al final de este camino largo, con la esperanza que la Justicia y la sociedad brinden un fallo ejemplar”, sostuvo Leiva, que patrocina a la mayoría de los familiares de las víctimas.

“Destapó la forma en la cual los empresarios inescrupulosos utilizan a los obreros en las construcciones”, denunció desde radio Dos. El profesional del Derecho precisó que el juicio prevé analizar un “estrago culposo” que causó la muerte de 8 personas. “Así llega a juicio”, y agregó que “lo que se descubrió durante la instrucción fue la forma que se trabajó ese día, cuando aún el encofrado no estaba bien armado por arriba del noveno piso. Se siguió con la carga lo que rebalsó y provocó la caída”. Leiva advirtió que “los empresarios se manejaban con dos planos: uno con el cuál se construía el edificio de nueve pisos; y el otro que se presentó formalmente y que decía que se construía un edificio de seis pisos”.

Puntualizó que “un plano tenía el capataz, y otro fue el presentado a la municipalidad y al Colegio de Arquitectos. Entonces, cuando se terminaba y se advertía esa falta, se pagaba una multa irrisoria teniendo en cuenta la ganancia de tres pisos más”.

“Estaba premeditado que se iba a recibir una pequeña multa por no cumplir lo que decía el plano, pero se seguía construyendo; lo que se ganaba ameritaba construir tres pisos más y la multa resultaba irrisoria”, recalcó. Leiva recordó que “la obra estuvo clausurada, y no obstante siguieron construyendo”.

“El encofrado tampoco tenía la capacidad necesaria para soportar el nivel de carga”, agregó e insistió que “es un accidente que pudo haber sido evitado”. Para Leiva “la causa pondrá en evidencia el modo salvaje con el cuál se manejan muchos empresarios de la construcción en Corrientes”. Reconoció que “no se descarta que se prorrogue el inicio del juicio por la pandemia. No sería descabellado que pase eso, habida cuenta lo que viene sucediendo en el Poder Judicial”.

AQUELLA TRAGEDIA

Trece obreros de la construcción cayeron ese día (22/marzo/2012) desde lo más alto de un edificio de siete pisos, ubicado en el centro de la ciudad de Corrientes, cuando cedió parte de la estructura de un futuro tanque de agua, al que rellenaban con hormigón. El saldo fue terrible: ocho trabajadores murieron y el resto sufrió heridas graves. Lo sucedido generó una investigación a nivel policial, judicial y administrativo para determinar responsabilidades dado que la obra en cuestión supuestamente debía estar paralizada por irregularidades descubiertas hace muy pocos días.

Las víctimas fatales fueron identificadas como Ramón Valentín Zacarías (49), Marcos Ramón González (28), Diego Hernán Rodríguez (25), William Arnaldo Valenzuela (32), Enrique Eduardo Sosa (23), Pablo Alejandro Medina, Jorge Ismael Acevedo (38) y Eduardo Luciano Acevedo (19). Estos últimos serían padre e hijo.

Los sobrevivientes son José Augusto Molina, Nelson Adrián Valenzuela, Carlos Valenzuela y Luis Alberto Pelozo. La internación de un sexto operario, llamado Pedro Fernández, en un sanatorio privado sin heridas graves. Este último, según fuentes oficiales, está fuera de peligro y había sido llevado al nosocomio por un particular que pasó por el lugar de la tragedia.