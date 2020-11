Testeos masivos: no son para todos ni para aprovechar que son gratis

Sobre los testeos masivos en Corrientes, aclaran que las pruebas “no son para todos ni para aprovechar que son gratis”. La doctora Claudia Campias, integrante del Comité de Crisis, se refirió al objetivo del testeo masivo que se inicia hoy. “El objetivo fundamental es aplanar la curva con la que nos venimos encontrando”, dijo. “No es testear porque sí, es encontrar aquellas personas positivas por Covid 19, diagnosticarlas y aislarlas para poder parar un poco. La clave es que la gente se quede quieta, y de esa manera evitar la transmisión del virus”, expresó Campias. La actual edil capitalina e integrante del Comité de Crisis aclaró que “existen prioridades para realizar los testeos: en principio, las personas citadas por epidemiología y podrán ir los que presenten síntomas compatibles con Covid”.

“No queremos colas y buscamos que la gente sea atendida rápidamente, por eso todo está organizado en varios centros. Es importante que la gente entienda que es una cuestión médica, no es una oportunidad de testearte gratis”, insistió Campias, y agregó: “hay que evitar en lo posible la exposición en el lugar”. Campias explicó que “es importante para los convivientes que no se hagan rápidamente las pruebas, porque si están en contacto con alguien contagiado en poco tiempo seguramente les va a dar negativo, y después deberán volver a hacerse las pruebas. Deben pasar de entre 5 a 7 días de convivencia directa”.

“Este tiempo es cuando más tenemos que controlar o cuidar, no es porque hay circulación viral no se hace más nada. Al contrario: por eso las restricciones”, sostuvo.

SITUACIÓN COMPLEJA

Al evaluar la actualidad de la pandemia en Corrientes, Campias dijo que “es compleja pero factible de ser mejorada, y es ahí donde debemos tener el acompañamiento de todos”.

“Buscamos los positivos. No los ponemos debajo de la alfombra los casos. Esto va a dar picos de casos”, precisó.