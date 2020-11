Fernando Gago y un emotivo mensaje de despedida: “Tengo la felicidad de dejar el fútbol por decisión mía”. Pintita anunció de manera oficial su retiro del fútbol profesional en sus redes sociales con una foto de su infancia y acompañado de un extenso texto repasando su trayectoria. Fernando Gago anunció oficialmente que se retira del fútbol profesional. La noticia sacudió este martes el mundo Vélez luego que el experimentado mediocampista de 34 años reunió a sus compañeros y cuerpo técnico para comunicarles su decisión. Por la noche, Pintita compartió una publicación en sus redes sociales con una foto de su infancia y acompañado de un emotivo mensaje de despedida, destacando: “tengo la felicidad de dejar el fútbol por decisión mía”.

Gago decidió decirle adiós a la actividad tras 15 años de una exitosa profesión, en la cual conquistó 14 títulos tras vestir las camisetas de Boca Juniors, Real Madrid, Roma, Valencia y Vélez. Además, de los dos con la Selección en Beijing 2008 y el Mundial Sub20 de 2005. Pintita atravesó momentos muy duros en su trayectoria, graves lesiones que pusieron en vilo su carrera futbolística, pero siempre se repuso y volvió a las canchas: “He vivido momentos fantásticos y he obtenido la carrera que ni en mis mejores sueños cuando era un chico hubiera imaginado. También tuve momentos difíciles, lesiones reiteradas que me afectaron durante estos últimos años, pero a su vez me enseñaron y me convirtieron en la persona que soy hoy”, expresó en el mensaje de despedida y con respecto a la decisión del retiro destacó que actualmente se encuentra bien y tomó esta determinación feliz: “Ahora me encuentro sin problemas físicos, cumplí los objetivos que me propuse y por eso decido dar un paso al costado, sintiendo la felicidad de dejar el fútbol a mi manera , por decisión mía, en el momento indicado”.

DESPEDIDA

El emotivo mensaje de despedida de Fernando Gago: “Les quiero contar que he tomado la decisión de terminar mi carrera como futbolista profesional. Después de 15 años de profesión, elijo este camino con total tranquilidad y satisfacción.

Cómo todos saben he vivido momentos fantásticos y he obtenido la carrera que ni en mis mejores sueños cuando era un chico hubiera imaginado. También tuve momentos difíciles, lesiones reiteradas que me afectaron durante estos últimos años, pero a su vez me enseñaron y me convirtieron en la persona que soy hoy. Ahora me encuentro sin problemas físicos, cumplí los objetivos que me propuse y por eso decido dar un paso al costado, sintiendo la felicidad de dejar el fútbol a mi manera, por decisión mía, en el momento indicado”.

“Agradezco a todos los cuerpos técnicos, cuerpos médicos, utileros y dirigentes con los cuales compartí vivencias en diferentes instituciones. Agradezco a todos los hinchas, que hacen a este deporte único.

Un especial agradecimiento a todos mis compañeros, que son lo más lindo que me deja el fútbol, tuve la suerte de compartir y cruzarme con grandes jugadores pero mejores personas aún. Me hubiese gustado poder comunicarlo de otra manera, pero por la situación actual que estamos viviendo por la pandemia decidí hacerlo por este medio. El fútbol es mi pasión y lo seguirá siendo siempre. Gracias por el apoyo y el cariño. Un abrazo para todos”.

Fernando Gago