El duro relato de Natalia Galiano, del equipo de hisopadores en Corrientes: “Tenemos miedo al virus todo el tiempo”. Galiano es hisopadora en la bajada del puente General Belgrano, habló tras un posteo que realizó y se hizo viral, sobre la responsabilidad social de los correntinos en estos tiempos de pandemia. “Tenemos miedo al virus todo el tiempo, me rocío con alcohol todo el tiempo, el traje agota, tenemos frío cuando hace frío porque no abriga y mucho calor, porque es pesado”, dijo la joven chaqueña. Mencionó que “pedimos que se cuiden, por ellos, por la familia y sobre todo por los abuelitos que son los que peor la pasan”. La hisopadora afirmó que “estamos todos los días cansados, pero hoy estamos más organizados, la gente se está controlando”. Sobre cómo su trabajo diario describió que “solía haber gente desde la bajada del puente hasta la cárcel, algunos vienen muy apurados, por hacerse el testeo, mucha gente vino a increparnos y teníamos que explicarles el peligro que corría haciendo esta fila y nosotros que estamos trabajando”.

“Hay que tener empatía con la otra persona, pero por ahí nos da impotencia cuando nos dicen que estuvieron en una juntada, sin respetar ninguna medida y pretenden que les hagamos el hisopado rápido” sostuvo.

Natalia expresó que “hay que cumplir ciertos tiempos, el virus tiene sus momentos y tiempos para replicarse, hay que ver qué tipo de contacto tuvo si fue de lejos o compartieron algo”. Mencionó que “soy chaqueña, y entiendo la gente que reclama poder venir a Corrientes, pero esto va más allá de un capricho personal, tengo ganas de ver a mis padres y amigos, pero pienso en la posibilidad remota de contagiarlos”. De su vida fuera del trabajo, Natalia comentó que “a mis amigas hace mucho no las veo, nos juntamos a comer, y desde que empezaron a aumentar los casos voy desde mi casa al trabajo, y nada más, y a mi familia desde febrero no la veo”.

“Estamos haciendo nuestro trabajo, nada más, no es lindo hacerse un hisopado por semana, pero es lo necesario en este tiempo” destacó. Y señaló que “tenemos doble mameluco, doble guante, casco, doble barbijo, protección en las manos, en los pies, cumplimos ocho horas y en el hospital de campaña, cumplen 12”.

Cómo sobrelleva el trabajo con ciertas situaciones que le toca vivir, dijo que “tenemos nuestros momentos, de decir ‘vamos a seguir’ y momento de querer tirar todo, durante el día tenemos millones de emociones, todo el tiempo”.

“Salgo de trabajar, voy por Costanera y veo gente sentada, como que hay dos realidades distintas, en mi trabajo y cuando salgo de ahí”, resaltó. Natalia Galiano sostuvo que “empezamos a hacer hisopados voluntarios y gratuitos, después fue obligatorio para personal de salud y de la fuerza, obligatorio, para quienes iban y venían del Chaco; tuvimos un encuentro muy fuerte, hubo un día muy complicado con nuestros propios colegas, que lo tomaban como una estigmatización para quienes tenían que cruzar el puente no como control, y el otro momento fue hace dos días, que se pusieron un poco violentos por el hisopado, no hacían distancia entre ellos, tuvimos que explicar el tema de la carga viral, fue un momento bastante tenso”, cerró.