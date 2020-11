Suspendieron evaluaciones en Capital y localidades en fase 3

Se cumplen hoy ocho meses del cierre de las escuelas. En Educación determinaron postergar la entrega de los cuadernillos en escuelas hasta que mejore el contexto epidemiológico en estas ciudades. En el resto de la provincia comenzarán de manera normal. El Ministerio de Educación determinó suspender las evaluaciones jurisdiccionales para Capital, Bella Vista y Paso de los Libres hasta el lunes que viene inclusive, cuando se analice cómo continuará la situación epidemiológica de estas ciudades. En las demás localidades se entregarán los exámenes de manera normal, y el estudiantado tendrá tiempo de rendirlos y entregarlos hasta el 27 de noviembre.

Mientras se cumplen hoy ocho meses del cierre de las escuelas por la pandemia, los alumnos de Capital, Paso de los Libres y Bella Vista no podrán iniciar sus respectivas evaluaciones jurisdiccionales para acreditar el pase de año, debido a que en estas ciudades se retrocedió a la fase 3. En el Ministerio de Educación determinaron suspender la entrega de los cuadernillos con las consignas, que iba a comenzar hoy, hasta que el contexto lo permita; a excepción de las demás localidades.

El subsecretario de Educación, Julio Navias, confirmó que hoy se analizará postergar los exámenes al 24 de noviembre, luego que el gobernador Valdés anuncie cómo seguirá la situación de las ciudades que actualmente están en fase 3. “Las evaluaciones comenzarán en la provincia, menos en Capital, Bella Vista y Paso de los Libres”, remarcó aclarando que “si alguna otra localidad tiene dificultades, se agregarán” a la lista de las suspensiones”.

DIRECTIVOS ESCOLARES

La rectora de la Escuela Secundaria “Agop Seferián”, Silvina Vallejos, confirmó que “está todo suspendido hasta el 23 de noviembre inclusive”. “Todo lo demás sigue desde la virtualidad, nosotros particularmente ya estamos recuperando trabajos adeudados de los chicos y haciendo acompañamiento virtual a través de los grupos de WhatsApp”, comentó.

La vicerrectora del Colegio Secundario “Liceo Ferré”, Alejandra Esquivel, señaló que “está todo suspendido, hasta el 23”, y “esperamos una norma legal nueva que modifique las fechas de distribución, elaboración y corrección de los cuadernillos”.

El rector de la Escuela Regional, Rodolfo Maciel Castillo, indicó que esta institución “va a mantenerse cerrada conforme a las directivas y retomaremos las actividades suspendidas el 24 de noviembre, reprogramándose todas las fechas”. Aseguró que “en las escuelas no han llegado todavía los cuadernillos impresos de las evaluaciones integradoras institucionales”, y “siempre se garantiza que el alumno disponga de dos semanas para la resolución domiciliaria de la misma”.

Desde la Escuela de Comercio comentaron que los colegios “se abrirán el 23 de noviembre y se entregarán las evaluaciones jurisdiccionales si la situación sanitaria lo permite”.

METODOLOGÍA

Hoy comienza la entrega de las evaluaciones jurisdiccionales a los estudiantes de las escuelas primarias y secundarias ubicadas en localidades que no están en fase 3. Hasta el 27 de noviembre, el alumnado tendrá tiempo para retirar los cuadernillos en los colegios, completarlos y devolverlos; mientras que los docentes deberán corregirlos entre el 28 de noviembre y el 11 de diciembre. Si el estudiante no pudiera retirar o hacer el examen en el plazo solicitado, podrá buscar el cuadernillo en su respectiva escuela entre el 15 de febrero y el 15 de marzo de 2021, tiempo para completarlo y presentarlo.

La ministra de Educación, Susana Benítez, había indicado que la calificación “no será por trimestres”, sino que llevará el concepto de “aprobado” para quienes puedan completar el cuadernillo, y “en proceso de aprobación” para aquellos que no pudieran hacerlo. Recordó que la modalidad de evaluación está basada en la resolución ministerial 3.080, con la cual se seleccionaron contenidos prioritarios que los estudiantes deberán acreditar para pasar de año.