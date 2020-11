Solicitan una pena de 45 años para el ex juez Turraca Schou

Solicitan una pena de 45 años para el ex juez acusado de abusar menores: la sentencia se conocerá el martes 24. El abogado representante de la querella, Eduardo Echegaray Centeno, se refirió a la solicitud de una pena de 15 años por cada una de las tres víctimas emitida por la Fiscalía. La causa de abuso sexual y corrupción de menores agravado tiene como protagonista al ex juez de menores de Ituzaingó, Walter León Turraca Schou. “Son tres víctimas, la pena máxima es de 15 años por víctima, yo pedí 30 años por dos y la Fiscalía 45 por las tres, ambos entendimos que se debe revocar el beneficio de eximición de prisión y ordenar la inmediata detención del ex juez una vez confirmada la sentencia que se dictará este martes 24”, puntualizó el abogado. Señaló en el debate “no está siendo investigado solo Turraca Schou sino la Justicia correntina”.

Echegaray Centeno, recordó que los hechos por los cuales el ex juez fue llevado a juicio fueron corroborados y destacó que “son 13 hechos por lo que se los acusa y 3 víctimas”. El juez había reconocido haber tenido sexo con los jóvenes pero una vez que ya fueron mayores de edad y se había comprobado que ofrecía drogas y dinero a cambio de intimidad.