Sobreseyeron a jugador correntino de Newell’s denunciado por abuso sexual

Se trata de Ramón Ledesma, jugador de las inferiores de Newell’s. Fue acusado por abuso sexual por una chica de 19 años. En una grabación, Ledesma le habría pedido disculpas a la denunciante reconociendo que “estuvo muy mal”. La justicia sobreseyó al joven futbolista acusado de abuso sexual en Monte Caseros. El domingo 19 de julio, una chica había sido invitada a una fiesta por le Día del Amigo. Aparentemente se queda con Ledesma durante la reunión y termina dentro de su propio vehículo con escasa ropa. La joven decide hacer la denuncia por violación unos días después y en ese momento piden la detención del jugador. Ahora Ledesma es sobreseído. Las pericias ginecológicas constatan que no hubo lesión. “El rumor era que estaban tomando y dentro de la bebida le pusieron pastillas, pero la investigación no giró en eso sino en el hecho puntual de la denuncia, que fue por la violación”, comentó Silvia Colma desde Monte Caseros.

“Hay un par de audios y llamadas telefónicas, lo presentan en la justicia para incorporarla a la causa. Esto no corrió como prueba, pero se tuvo en cuenta el informe ginecológico porque no hay lesiones”, indicó. “El tipo dice que anduvo paseando con ella, pero niega haberla violado. En los audios le pide disculpas a la chica por lo que hizo”, aseguró.