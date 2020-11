Sindicatos y organizaciones en plan de acción para normalizar IOSCOR

Las centrales gremiales CTA de los Trabajadores, CTA Autónoma; los sindicatos ATE, SITRAJ, Codiunne, UEJN, SELCO, SUTECO, ACDP, SADOP, UDA, UPCN, Asprosac; las organizaciones sociales 21F, Alameda, CCC, Octubres, Asamblea Ciudadana, Evita, Frente Barrial, Eva Pueblo, entre otros, mantuvieron un encuentro en el que acordaron un plan de acción para exigir la “restauración de la totalidad de las prestaciones médicas recortadas y suspendidas por el IOSCOR”; así como un “proceso democrático de normalización del Directorio con la participación de los trabajadores, únicos aportantes de la obra social estatal”.

Estos 21 sindicatos y organizaciones activaron acciones gremiales, administrativas y judiciales el jueves 12 de noviembre entregando notas, petitorios y demandas formales ante el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la Justicia Provincial; en varios ejecutivos municipales y concejos deliberantes como los de Capital, Curuzú Cuatiá, Bella Vista, Paso de los Libres, Esquina, Saladas, Goya, Ituzaingó, Santo Tomé, Monte Caseros donde ya se entregaron y en el resto de las localidades seguirán haciendo las presentaciones en los próximos días.

Los gremios y las organizaciones también están solicitando audiencia con el gobernador Gustavo Valdés, autoridades de la Justicia Provincial y Federal, representantes de los principales bloques legislativos, de organismos nacionales de control para acercar demandas planteos y propuestas de solución a la falta de cobertura en el interior; recortes en prestaciones, servicios, órdenes médicas; aumentos en el precio de plus, coseguros, déficit en las devoluciones contrafactura, las falencias institucionales que presenta la obra social estatal IOSCOR.

Ponemos en conocimiento los derechos que están siendo afectados y los riesgos a la Salud de los afiliados que están provocando las falencias e irregularidades en el IOSCOR que estamos exponiendo”, indican las notas que estos 21 sindicatos y organizaciones están presentadas y a continuación se transcribe:

NOTA AL GOBERNADOR

Corrientes, 12 de noviembre de 2020

Al Sr. Gobernador de Corrientes

Dr. Gustavo Adolfo Valdés

S / D

De nuestra mayor consideración:

Las centrales gremiales y los sindicatos de agentes estatales Nacionales, Provinciales y Municipales; de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial provincial y federal; las organizaciones sociales y de la economía popular abajo firmantes nos dirigimos a Usted para poner en su conocimiento las irregularidades institucionales y el pésimo funcionamiento de la obra social estatal provincial IOSCOR de la que activos y pasivos estatales somos los únicos aportantes.

Exigimos la urgente normalización de la totalidad de los servicios de nuestra obra social y la inmediata restauración de las prestaciones que en el último tiempo sufrieron recortes o están suspendidas por deudas y/o caída de convenio con colegios profesionales y prestadores.

Ratificamos nuestro rechazo a las subas y a la legalización del cobro de plus y coseguros. Repudiamos el aumento desproporcional en los precios y el recorte en la cantidad de órdenes médicas y planes especiales. Pedimos la eliminación de los ineficientes e injustos mecanismos de reintegro parcial contrafactura.

Demandamos transparencia en la compra de medicamentos e insumos, operaciones con sobreprecios que hoy se pagan con nuestros aportes a la única y monopólica proveedora de la obra social.

Exigimos cobertura total en todas las localidades y ciudades del interior; especialmente en la costa del río Uruguay, en el centro y en el sur de Corrientes donde los servicios son pésimos o directamente no se brinda ningún tipo de cobertura.

Reiteramos nuestra demanda de urgente normalización del Directorio del IOSCOR, a través de un proceso democrático con participación de los sectores del trabajo. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a decidir y a controlar el correcto uso que se le debe dar a nuestros aportes (5% activos, 3,5% pasivos).

Es necesario transparentar el destino de los $450 millones mensuales en recaudación que producen nuestros aportes. Es necesario eficientizar las prestaciones y ampliar la cobertura territorial para más de 150.000 personas -entre trabajadoras y trabajadores activos, pasivos y nuestras familias- que dependemos del IOSCOR y que hoy estamos padeciendo el mal funcionamiento de la obra social.

En plena pandemia, el sistema público de salud de la provincia se sobrecargado de trabajadores y trabajadoras que, al no tener respuesta de nuestra obra social IOSCOR, ocupando lugares y atenciones en hospitales y salas que debería estar destinados trabajadoras y trabajadores desocupados, precarizados, de la economía popular, familias vulnerables.

Solicitamos formalmente una audiencia con Usted para acercarle propuestas de solución a los problemas institucionales y afectaciones al derecho a la salud aquí planteado, junto a iniciativas para mejorar y ampliar la cobertura del IOSCOR.

Notas de este mismo tener serán presentadas ante organismos de la Justicia Provincial y Federal, ante las Cámaras de Diputado y de Senadores de Corrientes; ante el Congreso de la Nación; ante organismos de control y regulación del Estado Nacional; ante Ejecutivos Municipales, Consejos Deliberantes y organizaciones de la sociedad civil para poner en conocimiento los derechos que están siendo afectados y los riesgos a la Salud de los y las afiliadas que están provocando las falencias e irregularidades en el IOSCOR que ante Usted estamos exponiendo.

Atentamente:

CTA de los Trabajadores | CTA Autónoma | ATE | SITRAJ |CODIUNNE | UEJN | SELCO | SUTECO | ACDP | SADOP | UDA | UPCN | Asprosac | 21F Corrientes | Alameda Corrientes | Movimiento Evita | CCC Corrientes | Movimiento Octubres | Asamblea Ciudadana | Frente Barrial | Corrientes Eva Pueblo |