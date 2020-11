Sigue prófuga la correntina acusada por distintas estafas

Se la relaciona con cursos deportivos, donde intentó involucrar a un exDT de Boca Unidos. Unas 20 personas vinculadas al fútbol rosarino denunciaron a una mujer de nombre Griselda, oriunda de Corrientes, por distintos tipos de estafas. Bajo la fachada de un proyecto deportivo que nunca se concretó la mujer se hizo de dinero y usufructuó el nombre de algunas personalidades del fútbol local, como el ex DT de Boca Unidos, Daniel Teglia. Una veintena de personas denunciaron a esta mujer por distintos tipos de engaños bajo la fachada de un proyecto deportivo que nunca se concretó. Entre los nombres que usaba para convocar gente estaba Daniel Teglia que comentó por Radio 2 de Rosario cómo la conoció, a través de un grupo de entrenadores con los que hace varios años trabaja para organizarse gremialmente. Griselda lo convocó para dictar cursos de capacitación que nunca se realizaron y otro proyecto más estable, al que incluso se sumó su hijo en el diseño de la página web y su esposa fue invitada como especialista en psicología aplicada al deporte.

Todo comenzó en marzo pasado, antes de la irrupción de la pandemia de coronavirus en la Argentina y de la cuarentena. Estalló la semana pasada cuando comenzaron a derrumbarse las supuestas mentiras de Griselda, que se había presentado como técnico de fútbol con varios contactos de peso, entre ellos el Turco García y Carusso Lombardi.

Desde la semana pasada, según publicó el diario La Capital, no se sabe nada de Griselda que se fue con algunas deudas del hostel céntrico en el que se hospedaba desde marzo. El dueño del hostel Point, Leandro Gabenara, es uno de los denunciantes. Sin embargo, Teglia logró salir casi indemne de la estafa. Advertido por sus compañeros y con la pausa que supuso la propia pandemia en los proyectos deportivos, el entrenador se alejó de Griselda. Aclaró que, a diferencia de otras personas, a él nunca le pidió dinero. De acuerdo a la denuncia de Pablo Teglia, el hijo de Daniel, usó su nombre para convocar gente.

“No podría decir si fue un negocio que no resultó o una estafa. A algunos les pidieron dinero, a mi no. Es muy complejo entender los porqués. Mi participación fue muy corta, solo la intención de armar algo que no se pudo materializar”, señaló. Con todo, en Fiscalía hay una denuncia que posiblemente será ampliada.

Rosario 3

Diario La Capital