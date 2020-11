Se reúne el SIMU y se viene otro aumento del boleto

Este mediodía se reúne el Sistema Integrado de Movilidad Urbana (SIMU) para tratar el pedido empresario de un aumento del boleto. La Cámara de Transporte Público planteará un incremento del valor del pasaje, en medio de una interna sindical entre la UTA y los choferes autoconvocados. En medio de una fuerte puja interna entre los choferes de colectivos autoconvocados y la conducción de la Unión Tranviarios Automotor UTA Corrientes, el sector empresario avanzó con la solicitud de un aumento del boleto de transporte urbano de pasajeros en esta Capital.

En paralelo, mantienen a través de la Federación Argentina de Transportadores de Pasajeros (FATAP) el reclamo a la Nación por la distribución desigual de subsidios a las empresas del interior del país.

El Municipio de Corrientes convocó a los integrantes del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (SIMU) -organismo que decide el incremento del boleto- a una reunión para las 12:00 de hoy, donde se tratarán varios temas referidos al transporte urbano de pasajeros, entre ellos el pedido de aumento del boleto de colectivo. ¿Casualidad? La convocatoria se da tras la advertencia de los empresarios que el boleto debería costar $100 pesos, si no reciben más subsidios. De la reunión prevista para este mediodía en la Secretaría de Movilidad Urbana, (Pasaje Olazábal 1100), participarán funcionarios comunales, concejales y referentes de los sectores empresarios y los integrantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

CUATRO PUNTOS

En el orden del día se fijaron cuatro puntos:

Tratamiento de la situación actual de la tarifa.

Segundo punto la caducidad del contrato de concesión a la Empresa ERSA Urbano del Ramal 105 D.

El tercer tema tiene que ver con la alícuota del subsidio, ratificación y metodología de reparto.

Finalmente, concentradores, accesos como poder concedentes por parte del municipio capitalino.

ADVERTENCIA

FATAP advirtió que a partir de enero de 2021 está en riesgo la continuidad del transporte público en el interior provincial debido a “la crítica situación económico financiera” que atraviesan. En esa línea se expresó la Cámara Empresarial del Transporte Urbano de Corrientes (CETUC): “es un problema nacional que afecta directamente a Corrientes, al igual que a todas las ciudades del interior del país”, señalaron.

Las empresas reclaman “un aumento de transferencias en los fondos” y argumenta que “el aumento del boleto en el interior del país debería ser superior a los $100 para cubrir los costos, frente a los $18 que se abonan en el AMBA”.

PARO QUE NO FUE

Pese a que el sindicato había convocado a un paro total del transporte urbano en Corrientes, ayer referentes de autoconvocados recibieron un llamado empresarial con un compromiso de pago de la parte del sueldo adeudado, por lo que decidieron salir a trabajar normalmente. Fue otro capítulo de la fuerte interna sindical que hay en la UTA. El paro anterior -26 de octubre- había sido movilizado por los choferes autoconvocados sin reconocimiento del sindicato y ahora es el sindicato que anunció las medidas de fuerza, pero estas no fueron reconocidas por los trabajadores.

El secretario general de UTA, Rubén Francia, había anunciado el paro luego que se incumpliera el plazo para los depósitos salariales de los 600 choferes, pero estos decidieron no acompañar la medida. Diferencias entre dirigentes a nivel nacional que, en el plano local, se traduce en gran desconfianza de muchos choferes con respecto a los referentes del gremio, de quienes no sienten apoyo llegado el caso.