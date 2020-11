Se le escapó al final y Regatas perdió con Instituto de Córdoba

Regatas Corrientes perdió con Instituto de Córdoba 88 a 85 en el Héctor Etchart de Caballito por la tercera jornada de la Liga Nacional. Tabarez volvió a estar ausente en el ‘remero’ correntino que espera por la llegada de Jamaal Levy. Regatas Corrientes cayó en su tercera presentación, contra Instituto de Córdoba por 88 a 85, en un partido que lo tuvo la mayor parte del tiempo arriba en el marcado pero que en el último cuarto se le escapó. La figura del juego fue Colmenares con 14 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias, mientras que Paolo Quinteros anotó 15 puntos.

En el último juego de la tercera jornada de la Liga Nacional de Básquetbol, se enfrentaban Instituto y Regatas. El primero venía de ganar en sus dos primeras presentaciones y el segundo de caer en la primera y vencer en la segunda. Patricio Tabárez no fue de la partida nuevamente en Regatas, equipo que espera la llegada de Jamaal Levy. En el inicio del juego las cosas fueron bien parejas, hasta que, con 6 minutos de juego, Victoriano movió el banco y en las manos de Quinteros (5 puntos seguidos) y Corbalán con un doble, encontró una pequeña ventaja de 14 a 10. Antes del final, Regatas rotó a su equipo, y encontró puntos en la rotación con 5 de Giordano, 4 de Corbalán y 2 de Cantón, aunque Cuello (8 puntos) sostuvo a la gloria, y así se bajó el telón del primer capítulo 23 a 18 para el “fantasma”.

El “parque” dejó a los juveniles en cancha en el inicio del segundo periodo, y en sus manos encontró puntos, poniendo un parcial de 8 a 0 con 6 de Franchela y 2 de Marcón, para sacar la máxima diferencia, 31 a 20 en 3 minutos de juego. Instituto reaccionó en apenas dos minutos para empatar el encuentro en 31, con un buen momento de Pedano y un triple de Scala. Quinteros y Gallizzi (5 en los últimos 2 minutos) aprovecharon los pick and roll, y nuevamente el “remero” pudo pasar al frente, yéndose al descanso largo arriba 38 a 36.

Con el segundo tiempo en marcha, el partido se volvió mucho más dinámico en el aspecto ofensivo, se tornó un partido de punto a punto, y ambos se prestaban la ventaja tras cada jugada, hasta que pasado los 6 de juego, Regatas rompió esa tónica con un triple de Carreras y un doble de Cantón sacando 7 puntos de ventaja (57 a 50). El “fantasma” en el cierre recuperó la máxima diferencia de 11 puntos (68 a 57), aunque una bomba de Scala sobre la chicharra cerró el tercer cuarto 68 a 60 en favor de Regatas.

El último periodo arrancó con un gran momento de la “gloria” con Chiarini y Colmenares comandando la ofensiva, poniendo un parcial de 14 a 4 para pasar al frente 74 a 72 en 4 de juego. Regatas no pudo volver a tener el mismo ritmo, aunque dio pelea hasta el final del partido, e incluso Fernández tuvo en sus manos un tiro de atrás de mitad de cancha para empatar el juego. Así, los cordobeses se llevaron su tercera victoria en igual cantidad de presentaciones por 88 a 85.

Hoy lunes, en la continuidad de la LNB, Regatas tendrá un cruce durísimo contra Quimsa de Santiago del Estero a las 19 en el Héctor Etchart. La “gloria” por su parte irá contra el otro correntino, San Martín, a las 21:30.

SÍNTESIS

Instituto 88: Lucas Reyes 7, Santiago Scala 10 (X), Martín Cuello 13, Néstor Colmenares 14 e Ignacio Alessio 14 (fi); Mateo Chiarini 15, Gonzalo Torres 2, Pablo Espinoza 2, Nahuel Buchaillot 3 y Federico Pedano 8. DT: Sebastián Ginobili.

Regatas 85: Leandro Vildoza 2, Juan Pablo Arengo 6, Martín Fernández 14, Xavier Carreras 5 (x) y Tayavek Gallizzi 13 (fi); Paolo Quinteros 15, Juan Pablo Corbalán 4, Omar Cantón 5, Marco Giordano 13, Joaquín Marcón 2, Juan Cruz Scacchi 0 y Tobías Franchela 6. DT: Lucas Victoriano.

Progresión: 18/23, 36/38 (18/15), 60/68 (24/30), 88/85 (28/17).

Jueces: Fernando Sampietro, Daniel Rodrigo y Leonardo Barotto.

Estadio: Héctor Etchart.