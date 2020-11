San Martín vs. Quimsa en atractivo choque de punteros

El equipo correntino se medirá desde las 21:30 en el estadio Héctor Etchart de Caballito ante el conjunto santiagueño por la quinta fecha de la zona Norte de la Liga Nacional. Ambos se encuentran invictos con cuatro partidos ganados. En el Rojinegro nuevamente ausente Tomás Zanzottera, quien se recupera de una lesión. La disputa de la quinta fecha de la zona Norte de la Liga Nacional de Básquetbol cerrará esta noche con un atractivo choque de punteros e invictos, como será el partido que protagonizarán San Martín de Corrientes y Quimsa de Santiago del Estero, desde las 21:30, en el estadio Héctor Etchart del barrio porteño de Caballito.

El equipo “rojinegro” correntino es la grata sensación en este atípico comienzo de torneo de la LNB, dividido en dos zonas (Norte y Sur) y con la modalidad de “burbujas”, para contrarrestar los efectos de la pandemia por el coronavirus. Los dirigidos por Diego Vadell arrancaron con el pie derecho al ganarle el clásico correntino a Regatas (77-74), y luego dieron cuenta sucesivamente de Oberá (78-65), Comunicaciones de Mercedes (74-70) e Instituto de Córdoba (77-47).

Con el hándicap de jugar sin extranjeros y con dos mayores menos en la plantilla, ya que todavía no se sumaron Jonathan Machuca e Iván Basualdo (hoy vuelven tras jugar en la Liga de México), el equipo correntino está demostrando con un aceitado juego colectivo que la campaña de la temporada trunca por el covid-19 no fue casualidad.

El lunes consiguió la victoria más clara y contundente frente a la “gloria” cordobesa, un rival de fuste, incluso sin contar con Tomás Zanzottera, quien venía aportando una importante cuota goleadora y que se está recuperando de una lesión, por lo que está en duda para el encuentro de esta noche.

Enfrente estará un peso pesado como Quimsa, que llegó al inicio de la competencia tras consagrarse campeón de la Basketball Champions League Américas, después de haber dado cuenta de San Lorenzo de Almagro y Flamengo de Brasil, en la semifinal y final del torneo.

Los dirigidos por el técnico Sebastián González vencieron en fila a La Unión de Formosa (86-77), Atenas de Córdoba (86-66), el clásico santiagueño a Olímpico (78-76) y Regatas (88-78). A diferencia de la mayoría de los conjuntos que participan del certamen, la “Fusión” cuenta en sus filas con tres jugadores extranjeros: Trevor Gaskins, Diamon Simpson y Brandon Robinson, además de probados jugadores nacionales, entre los que se encuentran Mauro Cosolito, Franco Baralle, Alejandro Diez y el correntino Fabián Ramírez Barrios, una de las figuras destacadas tanto en la Basketball Champions League Américas como en este inicio de la Liga Nacional.

Habrá que ver si el atinado juego de equipo de San Martín, con muchos juveniles en cancha, alcanza a equiparar el potencial de Quimsa; no obstante, la promesa de espectáculo parece estar garantizada.