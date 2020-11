Revés para Gildo: la Corte fallo a favor de la circulación

Mientras Corrientes no acatará el fallo de un juez chaqueño, que dispuso se libere el tránsito interprovincial en el Puente Belgrano, la Corte Suprema de Justicia, ordenó el ingreso de miles de formoseños varados desde que comenzó la pandemia. Si bien el dictamen de la justicia chaqueña no tiene jurisdicción en esta provincia, la sentencia del máximo tribunal de la Nación, le abre una puerta judicial a quienes reclaman desde la vecina orilla, poder cruzar hacia la capital correntina. La Corte le da ahora un plazo de 15 días al gobernador Gildo Insfrán para que normalice la situación que ya lleva 8 meses de conflicto. Amnistía Internacional había denunciado que eran más de 7.500 las personas que reclamaban el regreso a sus casas, mientras las autoridades formoseñas no lo permitían.