Repleto de drogas chocó a un camión por avenida Río Chico

(Galería Imágenes) Un auto de color rojo protagonizó este mediodía un siniestro vial en la esquina de Río Chico y Las Violetas en el barrio Collantes. Lo que pareció ser un choque intrascendente, derivó en un caso policial, ya que el vehículo menor llevaba más de 120 kilos de ladrillos de marihuana. Los ocupantes del vehículo menor (VW Gol) no podían creer la ‘mala suerte‘ que tuvieron para sus inescrupulosos intereses, y debieron quedarse en el lugar ya que el auto no pudo continuar. La sorpresa mayor de los agentes de Tránsito fue que al requisar el rodado éste llevaba un número no determinado de ladrillos conteniendo drogas.

INFORME POLICIAL

En horas del mediodía de hoy, se produjo una colisión entre en vehículo y un camión, en intersección de Avenida Río Chico y Calle Las Violetas del Barrio Jardín, por lo que el servicio de emergencia 911 acudió al lugar. Los uniformados encontraron que el conductor del automóvil se dio a la fuga, dejando abandonado el rodado. Por lo que, tras una inspección, pudieron ver a pesar de los vidrios polarizados, que dentro del rodado se encontraban varios bultos, que hacían presumir que se trataba de un cargamento de drogas. Con la presencia del jefe de Comisaría y la oficial de Servicio de la Comisaría Novena, solicitaron la presencia del personal de la Dirección de Drogas Peligrosas y Crimen Organizados de la Policía de Corrientes, quienes confirmaron que había 4 bultos, que pesaban un total de 120 kg de marihuana. Por lo que se puso a disposición de las Autoridades Judiciales Federales en turno.