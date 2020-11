Repercusión nacional por el fuerte brote de coronavirus

Distintos medios nacionales saltaron el corcet mediático impuesto en Corrientes por el gobierno de Valdés y ventilaron la delicada situación que se vive en Corrientes, producto de una fuerte presencia del coronavirus en la sociedad correntina que se ha cobrado alrededor de un centenar de víctimas fatales.

Es el caso del Diario 26, portal del Canal 26 de Buenos Aires. El texto es el siguiente:

CORONAVIRUS EN CORRIENTES

Vuelve a Fase 3 de cuarentena tras fuerte escalada de casos de COVID-19. Gustavo Valdés decretó asueto administrativo y advirtió que no descarta tomar medidas con mayores restricciones.

El gobernador Gustavo Valdés realizó el anuncio en conferencia de prensa y precisó que la decisión afecta a la ciudad de Corrientes, a Paso de los Libres (sureste provincial) y Bella Vista, en el este, sobre el Río Paraná.

Valdés decretó asueto administrativo en las tres ciudades y advirtió que no descarta tomar medidas con mayores restricciones, tras estar la provincia en Fase 5 durante los últimos seis meses por el bajo nivel de proliferación del coronavirus.

La nueva fase para estos tres distritos correntinos tendrá vigencia entre este viernes 13 de octubre y el domingo 22, afectando del mismo modo a los poderes Legislativo y Judicial.

“Estamos en el peor momento de la pandemia en Corrientes“, lamentó Valdés y señaló que si no se frena el ritmo de contagios en los próximos días podrían registrarse más de 2.500 casos sólo en la Capital provincial, donde ya hay circulación viral comunitaria.

DESESPERANTE

Los últimos días, la provincia litoraleña se vio conmocionada por la viralización de desesperantes audios y videos de WhatsApp enviados por un médico desde el Hospital de Campaña montado por el gobierno de Valdés en la capital provincial.

El audio lo grabó Enrique Marottoli, médico oriundo de la ciudad de Itatí que había sido internado allí y denunciaba que ese nosocomio de emergencia armado en la pandemia era “un depósito de cadáveres“.

Marottoli pedía en su audio que alguien le acercara una frazada y un antifebril; días después murió en el Hospital Geriátrico capitalino donde fue trasladado debido a que un primer testeo había dado negativo para Covid-19.

Las autoridades confirmaron luego que el fallecimiento de este médico de 62 años se dio por consecuencia del coronavirus.

Días después, el ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, dijo que se investigará qué pasó con la atención de Marottoli en el hospital de campaña y atribuyó a motivaciones políticas la difusión del caso.