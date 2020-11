Regatas se mide con Atenas este martes

“Al equipo lo veo en pleno crecimiento”, aseguró Lucas Victoriano. Regatas Corrientes se medirá con Atenas de Córdoba por una nueva jornada de la LNB, donde buscará recuperarse de la dura caída con la Unión. Victoriano habló en la previa. Este martes desde las 14:00 en el Héctor Etchart, Regatas se enfrentará con Atenas por la séptima jornada de la Liga Nacional de Básquetbol. Como todos los partidos de esta burbuja, podrá verse en vivo a través del streaming de la Liga Contenidos y de TyC Sports Play. El “remero” buscará recuperarse de su irregular andar, donde solo salió victorioso en 2 de sus 6 encuentros previos. En la última doble jornada viene de ganarle a Libertad de Sunchales, y de caer frente a La Unión de Formosa.

El “griego” cordobés arrastra un presente similar, sobre todo en los resultados. Al igual que Regatas, solamente ganó 2 de sus partidos hasta el momento. Sus últimos antecedentes fueron una victoria contra Oberá, y una aplastante derrota frente a Olímpico.

El entrenador Lucas Victoriano, adelantó cómo se puede dar el juego, y señaló que “Atenas es un equipo de jóvenes que juegan al límite, hay que intentar jugar a nuestro ritmo y no al de ellos”. Transcurrida la tercera parte del campeonato, el coach tucumano analizó el presente de su equipo. “Al equipo lo veo en pleno crecimiento, conocimiento y fortalecimiento; no sé si son pocos o muchos partidos para poder hacer un análisis”.

“Veo a los jugadores comprometidos y con ganas que las cosas en los partidos salgan mejor, no es lo que imaginábamos a nivel resultados, pero es la realidad y hay que intentar cambiar esa dinámica, y conseguir mejores resultados”, agregó el técnico.

Hizo referencia a la burbuja, y la situación organizativa: “La organización es buena. Lo que es difícil es estar encerrados y no poder liberar la cabeza, pero tenemos que acostumbrarnos”.

“El tema del cuidado lo intentamos hacer con mucha responsabilidad individual y de equipo”, concluyó.

PARTE MÉDICO

Carlos Viñote, kinesiólogo del equipo, brindó el parte médico de los jugadores, informando que todo el equipo se encuentra en perfectas condiciones para afrontar el duelo frente a Atenas de Córdoba. Se refirió a Patricio Tabárez, quien “está evolucionando favorablemente. Tratamos de manejar su ansiedad porque clínicamente está perfecto. Hoy cursa el día 14 de lesión y estamos trabajando los últimos detalles para que pueda reintegrarse de manera normal al entrenamiento grupal”.