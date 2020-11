Regatas le ganó a Libertad

Regatas Corrientes le ganó a Libertad de Sunchales por 84 a 66, con el debut de Jamaal Levy, y así alcanza su segunda victoria en la LNB. La figura del juego fue Omar Cantón con 19 puntos y 4 rebotes. Marcos Saglietti anotó 16 para los de Sunchales. El jueves desde las 19 en el Héctor Etchart de Ferro, se enfrentaron Regatas Corrientes y Libertad de Sunchales por la quinta jornada de la burbuja de la Liga Nacional de Básquetbol. El equipo de Lucas Victoriano contó con el debut del panameño Jamaal Levy.

Los primeros 5 minutos del partido fueron muy parejos marcando 9 el tablero para cada equipo, con Libertad comandado por Saglietti, y Regatas que encontró puntos en Cantón luego de la salida por una molestia de Gallizzi. El banco “remero” aportó 22 puntos, sobre todo con el rosarino Cantón (11 puntos), y eso le sirvió para romper el equilibrio del juego y escaparse por 27 a 18 el primer cuarto.

Ya en el segundo cuarto, el “fantasma” aprovechó su buen momento con el aro y afianzó su ventaja, llegando a sacar 16 puntos (40 a 24) en el promedio del parcial, con un goleo bien repartido. Sin embargo, los “tigres” se despertaron metiendo un parcial de 9 a 0, mientras que Regatas no tuvo buena selección de tiros, costándole más de 4 minutos volver a anotar. Corbalán cortó esa sequía y dejó el tanteador final del primer tiempo en 42 a 34 en favor de los correntinos.

Luego del descanso largo, Libertad arrancó con la misma dinámica con la cual cerró el primer tiempo, mientras que Regatas no pudo cortar su mal momento donde no encontró efectividad en sus tiros, y así en 6 minutos y fracción, los de Sunchales pasaron al frente por la mínima, 47 a 46. Allí, nuevamente el banco “remero” salió a dar la cara, y Libertad demostró su dificultad en defender en la pintura a Cantón (19 hasta ese momento), así Regatas pudo nuevamente pasar al frente y sacar una leve ventaja, 56 a 50 al final del tercer parcial.

El último capítulo nuevamente comenzó parejo, con los “tigres” empujando para emparejar las acciones y Regatas con pocas ideas en ofensivas (más aún cuando Cantón dejó la cancha a las 3 de juego por su 5ta falta) intentando aguantar con la defensa, sin embargo, Libertad logró su cometido y a 5 minutos del final se puso abajo por la mínima (61 a 60). Tras un tiempo muerto de Victoriano, apareció Giordano con un triple y un doble más falta, para que respire el “fantasma” (70 a 62).

De allí en más, el “remero” aprovechó la ventaja y jugó con el reloj en su favor, además se le abrió el aro desde el perímetro con tiros de Giordano y Fernández (9 y 8 en el cuarto), sentenciando así la historia por 84 a 66.

De esta forma, Regatas corta su mala racha y alcanza su segundo triunfo en la burbuja de la Liga Nacional. Libertad por su parte, acumula su cuarta caída y posee solo una victoria. El viernes a las 16:30, los “tigres” se miden con San Martín, y a las 21:30, Regatas va con La Unión de Formosa.

SÍNTESIS

Libertad 66: Mateo Pérez, Marcos Saglietti 16, Nicolás Quiroga, Daniel Hure 10 (x) y Alejandro Alloati 12 (fi); Pablo Martínez 12, Manuel Alonso 10, Augusto Alonso 4, Latrarius Mosley y Julián Eydallín 2. DT: Sebastián Saborido.

Regatas 84: Leandro Vildoza, Juan Pablo Arengo 2, Martín Fernández 13, Xavier Carreras 5 y Tayavek Gallizzi 8 (fi); Omar Cantón 19 (x), Juan Pablo Corbalán 5, Paolo Quinteros 11, Marco Giordano 17, Jamaal Levy 4 y Joaquín Marcón. DT: Lucas Victoriano.

Progresión: 18/27, 34/42 (16/15), 50/56 (16/14), 66/84 (16/28).

Jueces: Leonardo Zalazar, Sergio Tarifeño y Enrique Cáceres.

Estadio: Héctor Etchart