Regatas cayó ante Quimsa con un imparable Ramírez Barrios

Quinteros arrancó endiablado el último cuarto donde aportó 11 puntos consecutivos y dejó a su equipo a 1 punto de la fusión santiagueña. Pero el equipo de Sebastián González es largo, tienen más fisico, extranjeros difíciles de marcar y, además, el ex Regatas, Fabián Ramírez Barrios terminó siendo la figura de su equipo (14 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperos en 30 minutos de juego). En Regatas el destacado fue Arengo con 15 puntos, que cayó con Quimsa de Santiago del Estero 78 a 68 por la cuarta fecha de la conferencia norte de la Liga Nacional de Básquetbol. La figura del partido fue el ex “remero”, Fabián Ramírez Barrios, con 14 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias para Quimsa. En Regatas Paolo Quinteros aportó 15 puntos. El “remero” venía de caer agónicamente contra Instituto, mientras que la “fusión” había ganado sus 3 compromisos previos, el último contra Olímpico.

Regatas todavía no pudo contar con Jamaal Levy, el nuevo refuerzo, quién ya podrá jugar el jueves, en caso que los estudios den buenos resultados. Patricio Tabárez nuevamente no fue de la partida, y será baja por 20 días por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha.

En el inicio, Quimsa rápidamente mostró su poderío con 3 triples, dos de la mano de Gaskins y uno de Ramírez Barrios, más un doble de Simpson, para ponerse 11 a 2 en menos de 3 minutos. El “remero” se puso en juego llegando a ponerse a dos puntos (17 a 15), sin embargo, la “fusión” volvió a pisar el acelerador y cerró el cuarto nuevamente a 9 de luz, 25 a 16.

En el segundo parcial, los santiagueños continuaron con su momento ofensivo, con buen aporte de Gramajo y Robinson, llegando a sacar la máxima de 10 puntos (34 a 24) promediando el cuarto. Pero en un abrir y cerrar de ojos, aparecieron los tiros perimetrales con Carreras y Arengo, más un doble de Corbalán y otro de Vildoza, poniendo al “remero” nuevamente en juego, abajo solamente por dos puntos 36 a 34 con casi 7 de juego. En los últimos segundos, Arengo consiguió un doble que acercó a su equipo a la mínima, para cerrar el primer tiempo 41 a 40.

Después del descanso largo, Regatas encontró con Carreras y Arengo los puntos necesarios para pasar por primera vez al frente en el partido por 45 a 41 en dos de juego. De todas formas, la ventaja fue efímera y nuevamente Quimsa pasó al frente, y de qué manera, poniéndose arriba 63 a 50 con gran momento de Ramírez Barrios, Baralle y Robinson, con 2 minutos por jugar. Luego, un triple de Baralle le dieron la máxima diferencia de 15 a la “fusión”, y Quinteros cerró el score del anteúltimo capítulo con un tiro libre por 66 a 52.

El cuarto periodo arrancó con un tremendo parcial de 13 a 0 en manos de Paolo Quinteros (3 triples y dos libres) y Gallizzi, para devolver las esperanzas en el “fantasma” y ponerlo abajo 66 a 65 en 4 minutos y fracción. El “remero” tuvo dos ofensivas para pasar al frente, pero tomó malas decisiones y se secó en el ataque, mientras que Quimsa encontró los espacios con un triple de Copello y después con el buen trabajo de Simpson en la pintura, sellando el resultado final en 78 a 68.

Quimsa sigue invicto en la LNB con su cuarta victoria, mientras que Regatas mantiene el récord negativo de 1 triunfo y 3 derrotas. El jueves, el “remero” irá con Libertad a las 19:00 buscando levantar cabeza, mientras que los santiagueños tendrán un duro cruce con San Martín a las 21:30.

SÍNTESIS

Regatas 68: Leandro Vildoza 4, Juan Pablo Arengo 15, Martín Fernández 4, Xavier Carreras 12 y Tayavek Gallizzi 6 (fi); Joaquín Marcón 0, Omar Cantón 6, Paolo Quinteros 15, Marco Giordano 1, Juan Pablo Corbalán 5 y Juan Cruz Scacchi 0. DT: Lucas Victoriano.

Quimsa 78: Nicolás Copello 5, Trevor Gaskins 8, Mauro Cossolito 3, Fabián Ramírez Barrios 14 y Diamond Simpsons 10 (fi); Brian Carabali 2, Franco Baralle 13, Alejandro Diez 0, Ivan Gramajo 7, Brandon Robinson 16 y Emiliano Toretta 0. DT: Sebastián González.

Progresión: 16/25, 40/41 (24/16), 52/66 (12/25), 68/78 (16/12).

Jueces: Oscar Brítez, Raúl Sánchez y Julio Dinamarca.

Estadio: Héctor Etchart.