Qué me importa lo que hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía

La contundente frase de Fontanarrosa sobre Diego Maradona que se hizo viral. El genial dibujante rosarino puso en palabras lo que muchos fanáticos sienten con respecto al ídolo del fútbol mundial. La repentina muerte de Diego Armando Maradona despertó consternación y dolor en sus fanáticos, que se agolpaban este jueves en Casa Rosada para despedirlo. Pero también reavivó las críticas y cuestionamientos de una parte de la sociedad sobre lo que el ídolo más grande de la Argentina hizo con su vida personal. Esta contradicción es una discusión de larga data. Ante ello, el genial artista rosarino el Negro Fontanarrosa inmortalizó al Diez con una frase impecable, que volvió a viralizarse en las últimas horas a través de redes sociales.

“Qué me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía”, dijo el dibujante, quien además era fanático de Central, pero sobre todo del fútbol.

En su libro “No te vayas campeón”, Fontanarrosa habló sobre Maradona. Aseguró que “la primera vez que lo vi fue cuando jugaba para Argentinos, en el Parque Independencia. Hubo algo que me impresionó de él en ese partido, además de su melena enrulada, y era que jugaba como lo haría un veterano, o al menos eso me pareció aquella tarde”. Y continuó: “Anduvo por la mitad del terreno, trotando, casi sobrando el partido, con una economía de movimientos ayudada por su técnica que siempre le permitía dominar la pelota en un solo tiempo. Y se cansó de meter pelotas largas, cambios de frente, con enorme justeza y precisión”.

“El encuentro de Maradona y (Miguel) Brindisi en Boca fue como el encuentro de dos almas gemelas, de dos espíritus sensibles a quienes, en algún momento, el destino habría de juntar en una comunión digna de ser cantada por Armando Manzanero”, remató. “Jugaba como lo haría un veterano”, reflexionó el Negro sobre Maradona. Cuando en 2004, Maradona estuvo al borde de la muerte, el Negro dijo: “Es Diego. No lo den por vencido ni aun vencido. Recuerden que humilló al pirata inglés dejando a varios de ellos despatarrados por el piso. Recuerden que demostró que la mano es más rápida que la vista. Y que salía entre cuatro con el balón pegado a su zurda mágica, y sacando la lengua, como burlándose. Recuerden eso”.

Tras atravesar una durísima enfermedad, Fontanarrosa murió en 2007, pero sus frases estuvieron más vigentes que nunca este miércoles, cuando se conoció la dolorosa e inesperada despedida de Maradona.