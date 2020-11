Qué dijo la UAR sobre Los Pumas

La Unión de Rugby se expidió tras el homenaje de los All Blacks a Maradona. La selección argentina de rugby sólo se presentó a jugar con un brazalete negro mientras que los neozelandeses llevaron una camiseta con el nombre de Maradona y la ofrendaron antes de hacer su tradicional Haka.

“El mejor homenaje a Diego Maradona es representar de la mejor manera a la Argentina“, justificó la Unión Argentina de Rugby (UAR) que Los Pumas se presenten a jugar sólo con un brazalete negro en el brazo este sábado tras la muerte del astro del fútbol, mientras que sus contrincantes, los neozelandeses All Blacks, hicieron un emotivo homenaje.

Ayer, los All Blacks se volvieron a enfrentar a Los Pumas luego que la selección argentina les ganara por primera vez en su historia hace algunos días. Los representantes de Nueva Zelanda sorprendieron al ofrendar una camiseta de su equipo con el nombre de Maradona y el número diez, antes de comenzar su tradicional Haka, que en esta ocasión realizaron con especial intensidad y pasión.

Los argentinos observaron la situación con emoción, pero no hicieron ningún homenaje; tampoco recogieron la camiseta que habían dejado frente a ellos. Solamente tenían pegada una cinta negra en la manga de la camiseta en símbolo de luto. “Para nosotros, el mejor homenaje que se le puede hacer a Maradona es representar de la mejor manera la camiseta de la Argentina y tener el brazalete negro es un gesto reservado para homenajear a pocos”, explicó Marcelo Rodríguez, presidente de la UAR, en respuesta a las críticas que cosechó la forma que Los Pumas recordaron “al Diez”.

Afirmó que el “legado” de Maradona “es tan grande que nada es suficiente” y que el plantel miró el documental ‘Héroes’ para acercarse a la línea de pensamiento de ‘Pelusa’. Rodríguez aseguró al diario Olé que “como Diego no hubo ni habrá otro. Lo admiro y lo respeto y lo siento mío como cada argentino y cada ciudadano del mundo que lo conoció. El más grande de todos los deportistas que haya existido”.

“Durante la semana hablamos con el staff (conducido por el técnico principal, Mario Ledesma) para hacer las cosas de la mejor manera, pero uno se encuentra con que su legado es tan grande que nada es suficiente”, defendió Rodríguez sobre Maradona. Enfatizó que “Maradona fue el más generoso deportista con los seleccionados argentinos”, y remarcó que “tuvo una relación cercana con Los Pumas y jamás será ignorado por la Unión Argentina de Rugby”. El presidente de la UAR agregó que –durante la semana- las declaraciones de Ledesma y del capitán Pablo Matera, entre otros, se refirieron a la “grandeza de (Diego) Maradona”.