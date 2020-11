Puente Belgrano: Corrientes desobedecerá fallo judicial chaqueño

Sobre la polémica por el Puente Belgrano, el Gobierno de Corrientes afirma que el fallo de la libre circulación “no tiene jurisdicción en la provincia de Corrientes“. Lo afirmó el secretario general de la Gobernación, Carlos Vignolo. La justicia chaqueña había hecho lugar el martes a un pedido de habeas corpus colectivo y dispuso que “se deberá garantizar la libre circulación» por el paso interprovincial entre las provincias de Chaco y Corrientes, a través del Puente Manuel Belgrano, con “la observancia de las medidas de prevención para el coronavirus”. Este jueves, Vignolo ratificó que “el fallo no tiene jurisdicción en nuestra provincia”.

Se trata de una medida ordenada por el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº21 de Resistencia, Julián Flores, quien sostuvo que es aplicable “respecto de todos” o “frente a todos”, haciendo referencia a las limitaciones de tránsito dispuestas por el Gobierno de Corrientes.

“Vamos a seguir con el mismo sistema, que es muy flexible, porque hoy admite el hisopado de 48 horas que puede aportar la persona que circuía. Se agregaron muchas áreas esenciales. Lo que se busca es desalentar el paseo por el puente, porque no le conviene a Corrientes ni a Chaco”, comentó Vignolo.