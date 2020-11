Privatizaron hisopados y controles ¿se negocia con la salud?

Desde el lunes 16 de noviembre la desconocida empresa “cordobesa” MLE S.A. se hará cargo de los controles de acceso y egreso a la Provincia de Corrientes, juntamente con los hisopados y registros negativos o positivos, según de el caso, de estos testeos de Covid-19. Los curiosos del tema aseguran que hay muchos millones de pesos en juego que bien beneficiarían a esta sugestiva tercerización de un servicio que debería ser público y ¿gratuito? Para cuidar la salud de todos los correntinos y la seguridad personal en igual sentido, de todos los que ingresan o egresan de nuestros límites provinciales. Se imponen algunos interrogantes.

El ministerio de Salud Pública para qué está entonces, si no puede concretar, supervisar, registrar o controlar convenientemente apenas siete pasos fronterizos con los demás estados provinciales. La policía provincial no es capaz de desplegar un sistema convincente como para que el resto de la población sepa efectivamente quién o quienes ingresan a la Provincia. Con esta medida dispuesta por el gobierno correntino, se reconoce toda incapacidad de controlar. Lo que no es menor al cabo de ocho (8) meses de una pandemia que se ha cobrado centenares de miles de vida de argentinos y, dentro de ellos, alrededor de un centenar de correntinos muertos. Con todo lo que eso significa.

Es como para decir que las fuerzas públicas -de seguridad o sanitarias- no sirven para nada y, lo que es peor, mejor privatizar todo. El último que apague la luz. Y en lugar de un gobernador, privaticemos toda la provincia y pongamos un gerente general y, en lugar de ministros, directores de compras. Tal vez la cosa así andaría mejor.

MÁS LUCES QUE SOMBRAS

Acaba de surgir información relacionada a la Empresa MLE S.A. que estará a cargo del control de sanidad en los ingresos a la Provincia. Por estatuto de esta sociedad, puede operar en la Argentina o en cualquier país, en áreas de salud y hasta en cuestiones petroleras. Incluso señalan una humorada: en física cuántica o en el control de la NASA. Incluyendo asesoramiento a la OMS.

En MLE S.A. modificaron el estatuto este año en medio de la pandemia. Como para desconfiar que esta “privatización” con mixtura cordobesa y correntina, ya se veía venir. La chusma asegura acerca de MLE S.A. que es una “empresa” adjudicada directamente en la tercerizan de la atención sanitaria (hisopados a $8.000 incluidos) en los ingresos a la provincia de Corrientes. Nadie explicó para conocer a ciencia cierta a quién contrata la Provincia para realizar un trabajo tan especializado y delicado.

SALTAN LAS DUDAS

Los investigadores periodísticos, con Diario 1588 y Radio Best (100.7) en primera fila, detectan que la “empresa” MLE S.A. desde el 2015 estuvo sin actividad. Y empezó con algunos movimientos hace unos meses. No tiene Facebook, Twitter ni Instagram ¿Como será posible entonces acceder a una información tan básica e importante?, más aún tratándose de la salud de todos los correntinos, en tiempos de coronavirus.

No hay nadie en la vereda de enfrente para plantear o preguntar sobre estas cosas ¿Los legisladores -fundamentalmente los de la oposición- no se ponen colorados? ¿No les da vergüenza que algunos pocos ciudadanos, que carecen de facultades institucionales, muestren más interés en estos temas que quienes cobran para “interpelar” al Ejecutivo? La enorme mayoría de estos parlamentarios, supuestos representantes del pueblo, están al divino cohete. De una actuación judicial de oficio. Olvídate.