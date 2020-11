Preocupación en Real Madrid: Casemiro y Hazard tienen coronavirus

Ambos están en buen estado de salud, pero no podrán jugar mañana ante Valencia y se perderán sus partidos con las selecciones de Brasil y Bélgica, respectivamente. El Real Madrid amaneció hoy con la pésima noticia que dos de sus jugadores contrajeron coronavirus las últimas horas. Se trata de los mediocampistas Carlos Casemiro y Eden Hazard, quienes se encuentran en buen estado de salud, pero se perderán el choque por Liga del fin de semana ante el Valencia y los juegos con Brasil y Bélgica, sus respectivas selecciones. Los continuos controles y todas las precauciones que toman los jugadores para poder seguir compitiendo no evitaron que el número de afectados en el plantel del Real Madrid asciendan a cuatro, tras los últimos casos de Casemiro y Eden Hazard, que sumados al de Militao dejan el preocupante panorama para Zinedine Zidane de tres en una semana.

El primer contagiado por coronavirus en la primera plantilla madridista fue Mariano Díaz en la recta final de la pasada temporada, en julio. Después de tres meses sin incidencias, el Real Madrid sufrió un brote en su filial y días después llegó un positivo entre los jugadores dirigidos por Zidane, el 2 de noviembre se confirmaba que el brasileño Militao causaba baja para el decisivo encuentro de la Liga de Campeones ante el Inter.

Sigue aislado en su domicilio el central brasileño y cinco días después, en los test realizados el viernes en la Ciudad Real Madrid, llegan los positivos de Casemiro y Hazard. Ambos futbolistas causan baja para la visita liguera a Mestalla y no podrán acudir al llamado de Brasil y Bélgica para los partidos de sus selecciones. La esperanza de Zidane es que la recuperación sea rápida y puedan estar en perfectas condiciones para los encuentros que encara el Real Madrid después del parate. El sábado 21 de noviembre encara la exigente salida a Villarreal, seguida de la que debe realizar en Champions League a Milán para medirse al Inter en un encuentro que definirá el grupo y la pelea por el acceso a octavos de final.

COMUNICADO

El comunicado del Real Madrid tras los positivos de Casemiro y Hazard. El Real Madrid C. F. comunica que nuestros jugadores Casemiro y Hazard han dado resultado positivo en los test de COVID-19 realizados ayer viernes por la mañana. Todos los demás jugadores y el cuerpo técnico del primer equipo, así como todos los empleados del club que trabajan directamente con ellos, dieron resultados negativos en esa misma prueba realizada en el día de ayer. Asimismo, se confirma de nuevo que todos, a excepción de Casemiro y Hazard, han vuelto a dar resultados negativos en los test de antígenos realizados esta misma mañana.