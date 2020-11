Perugorría: prisión domiciliaria para Angelina Lesieux

La ex intendenta correntina condenada por corrupción volvió a su casa. La que fuera jefa comunal intendente de Perugorría que fue condenada en el TOP y permanecía detenida en Corrientes accedió a la prisión domiciliaria tras cumplir con la caución. La Justicia de Corrientes condenó el 23 de septiembre a dos ex funcionarios por hechos de corrupción. Se trata de Jorge Luis Corona y Angelina Soledad Lesieux, quienes fueron intendentes de la localidad de Perugorría entre 2005 y 2017 y habían sido acusados de quedarse con más de $56 millones de pesos destinados para obras públicas.

La lectura de la sentencia del Tribunal Oral Penal de Mercedes, integrado por los jueces Juan Manuel Muschietti, Jorge Troncoso y Margarita López Rivadeneira, fue esta mañana. Corona recibió 8 años y 3 meses de prisión. En tanto que su pareja, Lesieux, fue condenada a 5 años de cárcel. El matrimonio fue inhabilitado perpetuamente a ejercer cargos públicos. Ambos ya se encontraban presos: fueron arrestados en febrero de 2018, tras estar dos meses prófugos, tiempo en el cual los dos escribían en redes sociales que estaban de vacaciones. En la misma causa también estaban imputados otros tres ex funcionarios de Perugorría. Dos de ellos fueron encontrados culpables: el contador Ernesto Moray Mussio recibió 3 años y 3 meses y la tesorera Patricia Vera, 2 años y 9 meses. En el caso de Moray Mussio, quien era auditor externo, también fue inhabilitado por 6 años y 3 meses. La resolución fue favorable a la imputada restante: Sabrina Lammens, quien era secretaria de Gobierno, fue absuelta. El tribunal dispuso la libertad inmediata de los tres debido a que los condenados ya superaron ese tiempo en la cárcel.