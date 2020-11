Paso de los Libres inestable: la curva estaría descendiendo en Capital

Se registraron 307 afectados más de Coronavirus, reveló el parte epidemiológico matutino, aunque con el correr de las horas, se fueron sumando más casos. Del número inicial, 259 corresponden a la ciudad Capital. Volvieron a subir los contagios en Paso de los Libres que sumó otros 25. Los aislamientos preventivos obligatorios, llegarían a más de 15 mil durante el fin de semana. 7 policías de seguridad aeroportuaria en Cambá Punta, dieron positivo. Tres trabajadores del diario Época contrajeron Covid-19; también el coordinador de Políticas Sanitarias, el médico Alfredo Revidatti. Se detectó que dos empleados del Banco Nación están infectados. La entidad bancaria no cerró sus puertas ya que los afectados no estaban trabajando en el edificio. Empezaron a bajar la cantidad de portadores, según las planillas diarias de los testeos rápidos.



