Paso de los Libres: el mayor brote de coronavirus en la ciudad

Por el coronavirus en Paso de los Libres, el intendente Martin Ascúa afirmó que “es el mayor brote en la ciudad”. “Logramos bajar la circulación, que era una de las metas primordiales. Se está haciendo un buen trabajo en la búsqueda de los nexos, y se testeó mucho en toda la localidad”, dijo. “Este es el mayor brote de COVID-19 en la ciudad de Paso de los Libres”, aseveró Ascúa, “El problema fue no se encontraban los nexos al principio de los casos”, agregó. “Nos vamos a acomodar a la situación, por eso es importante el compromiso de todos los libreños”, alegó, retratando que “existe un desgaste en todos lados y hay un grupo de personas que todavía no acatan las medidas”.

Apelando a la responsabilidad individual: “si cada uno hace lo que corresponde, no debería haber problemas”, sostuvo Ascúa.

Sobre la reunión con Gustavo Valdés la semana pasada, el intendente de Paso de los Libres afirmó que “fue positiva. Se charlaron de diferentes temas, la pandemia y las obras para la localidad”. “Es importante que los intendentes le planteen las problemáticas de cada ciudad al gobernador”, expresó y manifestó que “no se habló de política, más que nada de gestión”.