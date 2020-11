Otro duro golpe para el Leeds de Marcelo Bielsa

En la Premier League, el Leeds de Bielsa fue goleado por el Crystal Palace. El equipo del Loco sufrió la segunda derrota abultada de forma consecutiva al caer 4 a 1 frente a las Águilas y cayó a la 14ª colocación de la tabla. Leeds United no sale del mal momento y fue goleado en su visita a Crystal Palace 4 a 1 en la séptima jornada de la Premier League, que ahora lo tiene en la mitad de abajo de la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa arrancó mejor, pero volvió a sufrir el juego aéreo. A los 12 minutos del primer tiempo, Scott Dann abrió el marcador con un potente cabezazo tras un córner desde la izquierda.

Leeds se recuperó rápido del golpe, pero la polémica se hizo presente en el campo de juego. Patrick Bamford igualó el marcador tras una interesante jugada colectiva, pero el VAR llamó y lo anuló por un dudoso offside. Minutos más tarde Erebechi Eze convirtió un golazo de tiro libre, que entró pegado al ángulo izquierdo.

A los 26 del primer tiempo, el goleador del conjunto de Elland Road firmó el marcador, se tomó revancha del mal trago que le generó el VAR y les dio vida a los visitantes. El baldazo de agua fría llegó a poco del final de la primera mitad cuando Helder Costa la metió en su propia puerta.

En el complemento, Leeds United no encontró los caminos para revertir un partido que estuvo muy cuesta arriba. En el intento desesperado por descontar, quedó mal parado atrás y Jordan Ayew le puso la frutilla del postre a la goleada de los locales.

Leeds volvió a sufrir el juego aéreo cuando Scott Dann abrió el marcador con un preciso cabezazo y el equipo de Marcelo Bielsa cae desde los 12 minutos de juego.

El delantero del equipo dirigido por Marcelo Bielsa le había puesto el moño a una jugada colectiva de primer nivel, pero un llamado del videoarbitraje revirtió la decisión por offside.

Roin Koch cometió una innecesaria falta en el borde del área y Eberechi Eze no perdonó a Meslier, que se estiró pero no pudo sacar el remate que entró pegado al ángulo izquierdo.

El goleador del equipo dirigido por Marcelo Bielsa se tomó revancha del gol anulado y minutos más tarde capitalizó otra jugada más.

La mala fortuna estuvo del lado de los de Elland Road cuando Helder Costa intentó cerrar un centro de Van Aanholt, la pelota se desvió en sus pies y terminó filtrándose en el arco defendido por Meslier.