Nuevo problema para la Selección Argentina

Los jugadores del fútbol italiano no estarían autorizados a viajar. Las autoridades sanitarias no dejan viajar a Lautaro Martínez, Lucas Martínez Quarta y Joaquín Correa por el rebrote de coronavirus en la región. Lionel Scaloni, técnico de la Selección Argentina, sigue recibiendo malas noticias a tan solo días de disputar una nueva de fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El entrenador ya había sido informado de las bajas de Marcos Acuña, Paulo Dybala y Nicolás Tagliafico, que comenzó a sentir una molestia muscular, aunque en las últimas horas se complicó el viaje de más convocados.

Las autoridades sanitarias no dejan que Lucas Martínez Quarta, Lautaro Martínez y Joaquín Correa viajen a la Argentina para jugar con la selección, debido al rebrote de coronavirus en la región. Ante esta situación, se decidió dar inicio al protocolo para evitar que los casos comiencen a crecer.

Hasta el momento, no se sabe si los jugadores podrán volar para Buenos Aires, aunque la embajada está trabajando junto a los dirigentes de AFA para buscar una solución y destrabar la salida de los futbolistas. Según informan las autoridades responsables, la única manera que el argentino pueda dejar Italia es que se sometan a un hisopado y el resultado sea negativo, lo que debería ocurrir las próximas horas para que puedan llegar con tiempo a Ezeiza.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina confía que las cosas se puedan resolver lo antes posible y contar con el defensor, sino el técnico deberá convocar a otros jugadores de manera imprevista, como fue el caso de Lisandro Martínez.