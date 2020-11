No están dadas las condiciones para clases en escuelas rurales

SUTECO advierte que no están dadas las condiciones epidemiológicas para la vuelta a clases presenciales en escuelas rurales. En notas enviadas a la Ministra de Educación Susana Benites, a la presidente del Consejo General de Educación, María Inés Pérez de Varela; a la Directora de Nivel Secundario Ytatí López Práxedes; el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes manifestó su preocupación ante la convocatoria a directivos, docentes, alumnos y tutores de escuelas rurales para la apertura de establecimientos y posible dictado de clases presenciales. SUTECO considera que no se cumplieron con el Protocolo Marco y las obligaciones que fijan la Resolución N°364/2020 del Consejo Federal de Educación, que las escuelas no están en condiciones edilicias óptimas de bioseguridad e higiene para recibir a docentes y estudiantes y que el regreso a clase representa un riesgo “ante un contexto de permanente crecimiento de los contagios en cadena y expansión territorial de los casos positivos activos de Covid-19”. A continuación, el documento completo.

De nuestra mayor consideración:

Ante la convocatoria que desde el Ministerio de Educación de la Provincia están realizando a autoridades y docentes de escuelas rurales para la apertura de establecimientos educativos y posible dictado de clases presenciales en plena emergencia sanitaria activa por pandemia; desde el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) instamos cumplir con la Resolución N°364/2020 del Consejo Federal de Educación que fija el “Protocolo Marco y Lineamientos Federales para el retorno a clases presenciales en la educación obligatoria y en los institutos superiores”.

Ante el permanente crecimiento de los contagios en cadena y la expansión territorial de los casos positivos activos de Covid-19; desde el SUTECO consideramos que en Corrientes no están dadas las condiciones sanitarias para el retorno a las clases presenciales, en los contextos urbanos ni rurales.

No se le puede exigir a directivos, docentes, alumnos y tutores el retorno a escuelas que llevan más de 8 meses cerradas y que arrastran problemas estructurales desde hace muchos años; sin proveerles de ningún tipo de elementos de bioseguridad ni capacitación sobre acciones preventivas de contagio como dicta la Resolución N°364 del CFE.

En Corrientes siguen sin estar dadas las condiciones epidemiológicas para el retorno a clases presenciales. Mucho menos están debidamente garantizadas las condiciones laborales, sanitarias, ambientales y edilicias de seguridad e higiene para el dictado de clases presenciales en cualquier nivel y ámbito educativo.

Ante un contexto de gran inseguridad e incertidumbre sanitaria, desde SUTECO solicitamos que se deje sin efecto la convocatoria a directivos, docentes, alumnos/as y tutores de escuelas rurales para la apertura de establecimientos educativos y posible dictado de clases presenciales.

Atentamente:

Fernando Ramírez

Secretario General