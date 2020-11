Newell’s no olvida

La Lepra pintó un 10 gigante en la tribuna Diego Maradona. El conjunto rosarino, donde El Pelusa se dio el gusto de jugar, homenajeó a Diego Armando inmortalizando el emblemático dorsal en la tribuna que lleva su nombre. Diego ya no está más, ahora quedan los homenajes que no paran de llorarlo. Así como un sinfín de ex compañeros y rivales exteriorizaron su dolor a pocas horas de conocerse la noticia de la partida de Maradona, las instituciones del fútbol argentino y el resto del mundo no pasaron por alto la situación.