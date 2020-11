Napoli con la camiseta de Argentina

El Napoli homenajeó a Diego Maradona y jugó ante Roma con la camiseta de Argentina. El partido entre los napolitanos -donde descolló Maradona en los años ’80- salieron a la cancha con la camiseta argentina y así jugaron su partido contra la Roma. A Diego Maradona se lo extraña cada día más.

Este domingo, el partido entre el Nápoli y la Roma, fue el marco ideal para un nuevo y sentido homenaje para Diego Maradona, el astro argentino del fútbol mundial que fallecioó el pasado miércoles 25 de noviembre en Buenos Aires.

Los futboleros -y no solo ellos- aún no caen en la cuenta de que todo es verdad: Maradona ya no está entre nosotros.

Tal vez los hinchas más fieles del “10”, entre tantos alrededor del mundo, sean los del Nápoli, el equipo italiano al que hizo grande el más grande. Y hoy lo demostraron.

Los napolitanos recibieron a la Roma por el Calcio de la Serie A y le rindieron homenaje al ídolo. Camiseta en su honor, flores, sentido minuto de silencio y aplausos.

Y la camiseta no es una más: llevaba las rayas verticales celestes y blancas de la Selección Argentina, de la que Maradona fue su indiscutido estandarte. El escenario elegido, no podía haber sido mejor: el estadio del equipo napolitano, recientemente bautizado como “Diego Armando Maradona”.

Emocionante.