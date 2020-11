Con 95 casos más en Capital, hubo joda total en un banco de arena

Corrientes registró 101 casos más de Coronavirus, 95 de ellos pertenecen a la Capital que este sábado convocó numerosas personas a sus playas, donde se hicieron operativos. Lejos de los protocolos hubo joda total en un banco de arena, sin barbijos ni distanciamiento social. Allí solo llegan los que pueden. Las autoridades no están exentas de este descontrol. Tanto que hasta se anunció la Fiesta de la Espuma en ese lugar a través de las redes sociales.

Hace algunas semanas atrás decidieron liberar casi todo, mientras el propio Director del Hospital de Campaña reconoce que de los internados en Terapia Intensiva, el 50% fallece. En la casi mayoría de los barrios de la ciudad está el virus, y hay cientos de asintomáticos. Los más jóvenes saben que el virus no los matará pero lo llevan de un lado para el otro. En el gobierno y el municipio, hay algunos que dicen que la suerte está echada, justificando con la mirada puesta en la vacuna que posiblemente llegará en diciembre. Falta un mes y medio, pero para ese entonces, las víctimas seguirán saliendo del Hospital del Hogar Escuela. Los familiares llorarán a sus muertos, también lo harán amigos, esa tristeza que no llega al descontrol de los irresponsables. Aseveran que la economía debe funcionar, seguramente con cientos de personas caminando en la arena con lanchas cargadas de conservadoras con bebidas alcohólicas. Así funciona la libertad.

En las últimas 24 horas la provincia acumula 729 casos activos, a los que se debe multiplicar por 8, según la OMS. Anoche confirmaron dos nuevos decesos con los cuales Corrientes orilla las 80 muertes por la pandemia. Nadie duda que se llegará a 100.