Mburucuyá: imputarían a policía por supuesto abuso de una menor

La menor apareció semidesnunda en un automóvil y pedirán la imputación de un policía. Ese hecho se había conocido el 10 de octubre en la localidad de Mburucuyá. La chica había sido encontrada en un vehículo tras haber participado de un encuentro entre amigos en una vivienda. El efectivo fue a declarar como “testigo sospechoso” y llegó a estar demorado. La menor “quedó con problemas psicológico”, dijo uno de los abogados querellantes de la causa. La menor de edad había aparecido con pocas ropas y desorientada en un automóvil luego de haber estado en un encuentro social del que participaron amigos y conocidos de la mujer. El vehículo pertenece a una docente. La joven, luego denunció que fue “abusada sexualmente”.

“Parte de su indumentaria fue encontrada sobre la reja de la casa de la maestra”, comentó uno de los abogados querellantes de la causa, Gustavo Brierd.

La joven había relatado a su familia que ella se encontraba reunida en una vivienda y en un momento determinado se durmió tras haber consumido una bebida y luego “no recuerda más nada”. Ese encuentro había sucedido el 10 de octubre en la localidad de Mburucuyá.

“La noche anterior un policía la buscó a su casa y no entendemos por qué no la volvió a devolverla” comentó el letrado. El efectivo involucrado, identificado como Pablo C., fue llamado a declarar como “testigo sospechoso” ante el Juzgado de Instrucción y Correccional de Saladas, a cargo de María del Carmen Marecco. El uniformado llegó a estar demorado, pero a pocas horas recuperó su libertad. Brierd señaló que la familia de la supuesta víctima se encuentra “muy disconforme” con el actuar de la Justicia porque “hay una serie de diligencia que se hicieron en su momento y que ni siquiera se agregaron al expediente”.

“Solicitaron entrevistas tanto con el fiscal (Osvaldo Ojeda) como con la jueza y no fueron atendidos”, agregó. El abogado querellante indicó que a la menor le hicieron los estudios médicos pero que nunca pudieron tener accesos a los resultados de esos análisis. “Hay una demora bastante considerable” y “un hermetismo absoluto”, consideró revelando que la menor “quedó con problemas psicológicos”. También fue llamado a declarar como “testigo sospechoso” Augusto N. En el domicilio de éste se habría llevado adelante el encuentro donde participó la menor, que asegura haber sido “abusada sexualmente”. Augusto sería integrante de una familia “muy conocida” de Mburucuyá. Los abogados querellantes pedirán la imputación de los dos “testigos sospechosos” que se presentaron a declarar, como así también de otras personas que habrían participado del encuentro.