Master de Londres: Medvedev en la gloria

En una final inesperada: le ganó a Thiem y se coronó campeón invicto en el Master de Londres. El ruso se impuso en tres sets al número tres del mundo en una final muy cerrada que se definió por detalles. Es el título más importante de una carrera que va en ascenso. Daniil Medvedev cerró con un gran festejo una temporada atípica y levantó el título más importante de su carrera en la despedida del Masters de Londres de la capital británica. El ruso, número cuatro del mundo, derrotó por 4-6, 7-6 (7-2) y 6-4 al austríaco Dominic Thiem y se coronó campeón invicto del torneo, uno de los más prestigiosos del circuito tenístico detrás de los Grand Slams. Medvedev -que venció en semis por 3-6, 7-6 (4) y 6-3 en una batalla épica a Nadal- arrancó cómodo con su saque en el game inicial, pero cometió dos errores que le permitieron al austríaco igualar 30-30 el game. El ruso no se desesperó y resolvió el game con dos aces a la T para sacar la primera ventaja en el partido, 1-1.

Thiem -que había eliminado a Djokovic con parciales de 7-5, 6-7 (8) y 7-6 (5)- tuvo que trabajar mucho más para ganar su game de servicio, porque cometió algunos errores no forzados y además su rival lo presionó con buenas devoluciones. El número tres del mundo hasta tuvo dos break points en contra. Pero sacó muy bien en los momentos justos y logró llevarse eun juego peleado, que duró diez minutos, para dejar el marcador 1-1.

Medvedev no dio lugar a sorpresas. Aunque arrancó 0-30 en el tercer game, supo recuperarse con un par de buenos sacos y algunos tiros muy abiertos y cambios de direcciones, que obligaron a Thiem a correr mucho. El austríaco mostró una mejoría en su siguiente game de saque, que se llevó con más tranquilidad que el primero. Más seguro con el servicio, con un drive potente y más fino con sus golpes, pudo igualar 2-2 el set. Thiem consiguió el quiebre en el siguiente game. Jugó muy cómodo desde la devolución, defendió todo lo que le tiró Medvedev -de drive o revés, al fondo o cerca de la red-, y aprovechó su potencia y su velocidad para incomodar a su rival. Tras sacar ventaja con un punto que ganó al pasar de un drive muy rápido a un drop inesperado con gran naturalidad, se llevó el break gracias a una doble falta del ruso, para quedar 3-2 arriba.

El austríaco confirmó la ventaja en otro game muy peleado. Medvedev lo complicó en un par de puntos, cuando logró subir a la red para acortar los puntos y evitar los peloteos desde el fondo, en los que su adversario se siente muy cómodo. Aunque la mayoría de las veces que lo intentó, Thiem respondió bien gracias a su rapidez de piernas y sacó adelante un juego clave, para quedar 4-2. El ruso no se desesperó e hizo lo que tenía que hacer. Jugó un sólido game de saque y achicó la distancia a 3-4. Tampoco se sacaron ventajas en los dos games siguientes. Medvedev comenzó a jugar un tenis más agresivo y a buscar la forma de lastimar a su rival, aunque sin arriesgar de más. Thiem siguió aprovechando la potencia de su derecha y su velocidad. Así, el austriaco llegó al décimo game 5-4 arriba y con la chance de cerrar el parcial con su servicio. Y no dudó.

Aunque Medvedev comenzó a leerle y anticiparle los saques y a complicarlo más con la devolución, el austríaco pudo ganar el game, con un par de buenos drives y algo de suerte en el último punto. Porque la pelota de Thiem golpeó la red y descolocó al ruso, que no reaccionó a tiempo para impactarla y vio como su adversario ponía el 6-4 en el marcador.

Medvedev ganó el primer game del segunda set aprovechando un pasaje flojo de Thiem con la devolución. Aunque el austríaco siguió seguro con su saque y con una combinación de pelotas profundas y tiros cortos a la red, forzó al ruso a correr demasiado y pudo asegurar su servicio y dejar el score 1-1.

No se dieron chances de quiebre tampoco en los juegos siguientes, que dejar el marcador 2-2. Pero en el quinto game, Thiem tuvo la primera chance de quiebre del partido luego de ganar un par de buenos puntos presionando con un revés que fue mejorando con el correr de los minutos y un juego agresivo, que obligó al ruso a moverse por toda la cancha para defender.

Medvedev salvó el break point gracias a un par de aces y de saques ganadores y una gran claridad mental para jugar en los momentos más difíciles para él, para ponerse 3-2. Y a continuación, Thiem marcó el 3-3 sin grandes inconvenientes. Al austríaco se lo vio cada vez más cómodo dentro de la cancha, jugando con una combinación de pelotas veloces y tiros con efecto que buscaban sorprender e incomodar a su rival. Medvedev, encima, comenzó a tener problemas con su primer saque empezó a cometer más errores que al principio. Y así quedó una vez más al borde del quiebre en el séptimo game.

Salvó un primer break point con un gran saque y el segundo con un ace. Y aunque erró algunas pelotas fáciles, se benefició de un par de errores de Thiem, que no estuvo fino, y consiguió llevarse el game para quedar 4-3 arriba.

En el juego siguiente, fue Thiem quien tuvo que levantar una chance de quiebre. Porque Medvedev se animó, combinó un par de buenos tiros rápidos con algunos de slice, tomó la iniciativa y consiguió un break point. El austríaco logró mantener el saque, aunque el ruso lo obligó a jugar dos buenos puntos para lograrlo. Y el marcador quedó 4-4. Con el parcial llegando a su tramo final, Medvedev trató de presionar más y de forzar más los errores de su rival, con la cabeza puesta en llevar la definición a un tercer set. El ruso se soltó más, pero le faltó precisión con sus tiros y no encontró la manera de romper el saque de Thiem, cada vez más sólido.

Pero el austríaco también mostraba algunas fisuras y no lograba llevarse los puntos claves, esos que podían darle ventaja en la cancha. Por eso el ruso, aún sin sacar con la eficacia de siempre (jugó buena parte del set con apenas 60 por ciento del primer servicio), llegó al cierre con chances.

En el 11° game, volvió a mantener su saque, quedó 6-5 en el marcador y dejó a Thiem obligado a ganar su juego de servicio para no ceder el set. Thiem cumplió y forzó el tie break.

El austríaco arrancó mejor y con un miniquiebre, se adelantó 2-0. Pero el ruso reaccionó, jugó muy bien con Thiem al saque y sacó ventaja de 5-2. Y con el set al alcance de sus manos, no perdonó. Ganó los dos puntos que tuvo con su servicio, el segundo con un ace, y se llevó el desempate por 7-2.

El partido, que había comenzado a ganar intensidad y tensión en el final del segundo set, siguió con la misma tendencia en el arranque del tercero. Medvedev jugó sin apurarse, construyendo más los puntos y esperando el momento justo para presionar y forzar las equivocaciones de su rival. Thiem, que había ganado seguridad con su saque, continuó muy sólido con la derecha y también muy cómodo con su revés. El número tres del mundo ganó el primer game del set final y se adelantó 1-0. Medvedev se llevó el segundo y dejó el marcador 1-1.

Thiem se vio ante una situación muy complicada en el tercer game. En un gran momento del ruso en el partido, quedó 0-40 abajo y tres chances de quiebre en contra. Entonces dio muestras de una gran fortaleza mental, esa que le permitió ganarse un lugar entre los mejores y conquistar esta temporada su primer Grand Slam entre Nueva York.

El austríaco salvó la primera chance de quiebre con un exquisito drive cruzado, tras una devolución muy floja de Medvedev y levantó la segunda con un saque ganador. Ganó el punto siguiente con buenos tiros y luego se llevó el game, para quedar 2-1.

En el quinto juego, con el marcador 2-2 y sin quiebres, Medvedev volvió a tener tres break points. No pudo aprovechar los dos primeros, no por errores propios, sino porque otra vez Thiem jugó muy sólido en los momentos críticos y salvó su saque. Pero la tercera fue la vencida para el ruso, que jugó muy bien sobre el segundo saque del austríaco y concretó su primer quiebre del partido para adelantarse 3-2.

Thiem peleó para recuperar el quiebre, pero aun cuando el sexto game fue muy luchado, no logró recuperar la ventaja. Medvedev no se dejó sorprender y confirmó el quiebre (4-2). El austríaco hizo lo propio en el juego siguiente y dejó el parcial decisivo 4-3 a favor de su rival. Al ruso se lo veía mucho más cómodo en la cancha que al principio. Confiado en su tenis y su estrategia y con la tranquilidad de saberse arriba en el marcador, pudo jugar con tranquilidad su game de saque para ponerse 5-3 y tirar toda la presión del lado del austríaco. Thiem, apurado por el resultado y sin margen de error, no falló y sostuvo su saque para el 4-5.

Tampoco falló Medvedev, que selló el 6-4 con su servicio, extendió su gran racha en el cierre de una temporada atípica y festejó su primer título de “Maestro”.