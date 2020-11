Marcelo Gallardo un palito a la Copa de la Liga Profesional

El técnico de River podría perder hasta seis jugadores para visitar el sábado a Godoy Cruz a raíz de la segunda ventana de las Eliminatorias Sudamericanas. “No considero que sea injusto, pero sí hay que darle al torneo la relevancia que merece”, opinó. River salió victorioso ante Banfield (2-1) en la cancha de Independiente y logró su primera victoria en la Copa de la Liga Profesional, pero la próxima fecha se le viene una dura parada ante Godoy Cruz, en Mendoza, a raíz de algunas complicaciones. Marcelo Gallardo vio el momento justo para tirarle un palito a la Copa de la Liga Profesional, entidad contra la que sigue en puja por la localía en el River Camp.

El técnico podría perder hasta seis jugadores (Paulo Díaz, Nicolás De La Cruz, Robert Rojas, Rafael Santos Borre -coronavirus-, Franco Armani y Gonzalo Montiel) por la fecha FIFA de noviembre y sabe que necesita seguir sumando rodaje para afrontar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Athletico Paranaense en Curitiba.

“No lo considero injusto porque nosotros tenemos jugadores de selección y las nutrimos. Pero eso también te hace pensar que a nuestro torneo local claramente se la resta importancia. Si vos querés tener a todos tus jugadores para darle importancia y no los tenés y el torneo local no para. No lo considero que sea injusto, pero sí darle la relevancia que merece”, declaró el Muñeco en conferencia de prensa.