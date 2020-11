Marcelo Gallardo, en el radar de la selección Colombia

Mario Yepes, director deportivo del combinado colombiano, tiene ganas de tentar a su amigo y excompañero como eventual sucesor de Queiroz. El flojo presente de Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas puso al entrenador, Carlos Queiroz, en la cuerda floja. Ante esto, la danza de nombres comenzó y el interés de tentar a Marcelo Gallardo parece poner a todo el mundo River en alerta. El interés surge a partir del exjugador Mario Yepes, quien además de vestir la camiseta del Millonario es muy amigo del Muñeco, al punto de ser el padrino de uno de los hijos del actual director técnico del club de Núñez. Ambos jugaron en la Ligue 1, como jugadores de París Saint-Germain.

La salida de Queiroz, de por sí, no es sencilla, ya que para rescindir su vínculo la federación colombiana deberá pagarle la suma de tres millones de dólares. Por este motivo, si bien Gallardo aparece en el horizonte -también Miguel Ángel Russo, actual técnico de Boca-. Lo cierto es que primero deberán resolver la situación del portugués.

Ahora bien, ¿es Colombia una opción viable e interesante para Gallardo? En principio, no. Su mente está puesta en River y no baraja la posibilidad de dejar al equipo en este momento. Al mismo tiempo, de tener la chance de dirigir a una selección, seguramente priorizará una eventual oferta de Argentina antes que de otro equipo. El interés existe y habrá que ver si Yepes y su amistad son suficientes para tentar a Gallardo, que por ahora solo piensa en lo inmediato y la Copa Libertadores con el Millonario.