Maradona hará tratamiento por una situación de abstinencia

Leopoldo Luque comentó que Diego Maradona tuvo episodios de “confusión” en el posoperatorio y se tomó la decisión que inicie un tratamiento. Cuando los pasos parecían ir solo hacia adelante y el temor inicial había dado lugar al optimismo, una novedad irrumpió en la situación clínica de Diego Maradona, internado desde el lunes. Mientras el Diez continuaba con la evolución tras la operación a la que debió someterse el martes por un hematoma subdural en la cabeza, el nuevo parte médico que dio en la tarde de este jueves el doctor Leopoldo Luque cambió un escenario que parecía encaminarse hacia el alta. El médico informó que Diego había sufrido durante el posoperatorio “episodios de confusión” y que la conclusión a la que arribaron con los médicos de terapia intensiva fue que esto se debía a una situación de “abstinencia“. A partir de esto, se decidió que Maradona hiciera un tratamiento en ese sentido.

“Diego está bien, pero hay una realidad y presentó un cuadro de abstinencia. Decidimos hacer un tratamiento para esto. Creemos que esto es lo que hay que hacer y que esta es una oportunidad muy grande para que Diego esté mejor. Se quedará unos días más”, comentó Luque en la puerta de la Clínica Olivos. Más temprano, el médico se había mostrado optimista sobre la situación e incluso había contado que los mayores esfuerzos se habían puesto en convencer a Diego, que quería irse de la clínica, sobre la necesidad de quedarse unos días más. “Como novedad del día, le hicimos una tomografía de control que fue excelente. Estoy muy contento. Él ya se quiere ir, puede caminar, habla conmigo, se lo nota mucho más claro. Hablamos con los médicos de terapia que también lo ven en condiciones de alta”, dijo Luque en un informe que no dio lugar a preguntas de los periodistas, y en el que hasta había barajado la posibilidad que este mismo jueves Diego fuera dado de alta.

En ese momento la intención de Luque y su recomendación apoyada en su experiencia apuntaba a que Maradona se quedara al menos hasta el viernes en la clínica. La postura de los terapistas de la entidad era la misma. Pero Diego insistía que quería irse. En esa puja, el doctor personal del astro argentino se limitó a dar un parte corto y a diferencia de lo que había ocurrido en sus apariciones públicas anteriores no profundizó sobre los pasos a seguir. Su misión era convencer a Diego. Y lo logró. En este escenario, tanto Luque como el resto de los especialistas que monitorean la evolución de Maradona podrán seguir teniendo un control más riguroso de su salud, algo que podía escapar de su alcance si Diego volvía más rápido de lo aconsejado a su casa de Brandsen. Maradona nunca dejó de ser un paciente de riesgo que se sometió a una operación en la cabeza y debía transitar las horas posteriores a la intervención con los cuidados necesarios. “Pasaron poco más de 24 horas, si se va a la casa y se cae, se golpea o le pasa algo”, alertaban los médicos en las charlas internas de pasillo.

En la tarde del jueves varias fueron las visitas que recibió el Diez. Dalma y Gianinna, las dos hijas que tuvo fruto de su matrimonio con Claudia Villafañe estuvieron en Olivos. También Ana y Rita (conocida como “Kity”), dos de las hermanas de Diego. Hasta el doctor Alfredo Cahe, su médico histórico quien fue llamado por su colega Luque para que pasara a charlar con el exfutbolista y también contribuyera para que el posoperatorio fuera el aconsejado por los especialistas. Como suelen ocurrir las cosas en la vida del campeón del mundo en México 86, este nuevo capítulo se dio de manera vertiginosa. Tras sufrir un cuadro depresivo que se empeoró las últimas semanas y más aún en el contexto de su cumpleaños número 60, la cabeza y el cuerpo del campeón del mundo en México 86 necesitaron hacer una pausa.

Por eso tanto su médico personal como parte de su círculo íntimo decidieron internarlo el lunes en la clínica Ipensa de La Plata. Los estudios de rutina confirmaban que estaba anémico y debía ser estabilizado. Pero cuando llegaron los exámenes exhaustivos la preocupación creció al detectar a través de una resonancia que Diego tenía un hematoma subdural en la base del cerebro.

Allí se activó el traslado a la Clínica Olivos y la inmediata intervención que se realizó con éxito el martes por la noche. El miércoles se dieron las primeras señales positivas luego de la intervención. Luque admitió que le había sorprendido gratamente la manera en la que Diego había iniciado la recuperación. “La mayoría de las complicaciones surgen muy pronto. Las 24 horas son las más críticas y allí se ven las complicaciones más frecuentes. Eso no sucedió y estoy contento”, resumía el médico.

“Hay que ser cautos, porque Diego está cursando un posoperatorio de una neurocirugía, pero nos asombra su recuperación -insistió Luque-. El estado de ánimo es un buen síntoma. No tiene compromiso neurológico. Somos optimistas”. Ese optimismo se extendió al jueves por la mañana cuando el doctor Luque informó que los nuevos estudios habían dado resultados “excelentes” y que Maradona ya presentaba condiciones para ser dado de alta. Situación que se modificó con el parte de la tarde. Se sabe que Diego no es un paciente fácil. El martes a la mañana, luego de pasar la noche en la clínica Ipensa en La Plata y antes de realizarse la resonancia que arrojó el diagnóstico que lo llevó al quirófano, ya pretendía volver a su casa.

Cuentan que cuando llegó Luque a la habitación 214, el DT le dijo que ya estaba bien, que juntara las cosas porque dejaría el centro médico. Un par de horas más tarde, su actitud fue llamativamente positiva y cuando el doctor le contó que lo ideal era no dejar pasar el tiempo y operarlo lo antes posible, Maradona aceptó sin objeciones y hasta se tomó con simpatía saber que iba a someterse a la misma intervención que en 2013 pasó Cristina Fernández de Kirchner.

La expectativa apuntaba que, tras el alta, comenzara una etapa de tratamiento profundo y extenso para estabilizar los problemas anímicos que habían generado la internación en La Plata y las recaídas con la adicción al alcohol que afectaban el día a día del Diez. En la tarde del jueves, Luque dejó claro que la situación de “abstinencia” que experimentó debe ser atacada ya.