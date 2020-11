Luis Suárez tiene coronavirus y no jugará ante Brasil

El delantero del uruguayo dio positivo junto con Rodrigo Muñoz y el dirigente Matías Faral. No jugará ante Brasil. Tampoco estará en el duelo del Atlético de Madrid ante el Barcelona del sábado. Este lunes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) informó que tras la última ronda de hisopados se ha detectado que el goleador Luis Suárez tiene coronavirus y que por lo tanto no podrá estar disponible para el próximo partido, este martes ante Brasil, por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El delantero dio positivo al igual que su compañero Rodrigo Muñoz y el dirigente Matías Faral, quienes se suman al defensor Matías Viña, cuyos resultados se habían conocido tras su retorno de Colombia y también será baja para el encuentro que se celebrará en el Estadio Centenario de Montevideo.

El artillero de 33 años, pieza clave en el combinado conducido por Óscar Washington Tabárez, lleva cuatro goles en Eliminatorias y es el único futbolista que ha marcado en los tres encuentros disputados. Sus tantos fueron ante Chile, Ecuador (duplicado) y Colombia, en la goleada 3 a 0 del viernes.

COMUNICADO DE LA AUF

“Los tres integrantes mencionados se encuentran en buen estado de salud y ya se han implementado las medidas correspondientes al caso”, señala el comunicado publicado este lunes por la AUF, que indica que los positivos fueron separados del resto del plantel, tal como señala el protocolo. Los jugadores contagiados no podrán disputar el duelo ante Brasil del martes.

Pese a no manifestar síntomas, Suárez tampoco podrá estar presente el sábado en el partido que el Atlético de Madrid se medirá ante el Barcelona por la 10ª fecha de La Liga. Ese duelo es trascendental para el conjunto dirigido por Diego Pablo Simeone ya que un triunfo podría dejarlo en la cima de la tabla y además sacaría una diferencia de 9 puntos con respecto al cuadro azulgrana, que se hundiría en el fondo. Además, iba a ser el primer enfrentamiento de Lucho con su ex equipo.

Uruguay afrontará uno de sus compromisos más importantes del torneo sudamericano sin varias de sus máximas figuras: Suárez, Edinson Cavani, quien no fue convocado porque llevaba meses sin entrenar en un club, Federico Valverde, lesionado, y Fernando Muslera, también lesionado.

Brasil también tiene varias bajas, como Philippe Coutinho, Casemiro y Neymar, todos con molestias físicas.

El martes a las 20.00 hora local (23.00 GMT), ambas escuadras se medirán en el estadio Centenario, donde los brasileños no pierden desde julio de 2001 y donde intentarán continuar con su paso perfecto en las eliminatorias. Los dirigidos por Tite ganaron los tres encuentros que disputaron y son líderes en solitario de la tabla. Uruguay suma dos victorias y una derrota, y se encuentra en la cuarta posición de la clasificación por detrás de su próximo rival, Argentina y Ecuador.