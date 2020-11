Los Pumas no pudieron repetir la hazaña

Perdieron ante los All Blacks. El equipo que dirige Mario Ledesma cayó 38-0 ante la selección de Nueva Zelanda. Los All Blacks se tomaron una dura revancha y vapulearon 38 a 0 a Los Pumas, en el partido correspondiente a la cuarta fecha del Tres Naciones, que se disputa en Australia. El equipo neocelandés no le dio ninguna chance a los argentinos, que hicieron un buen primer tiempo y sólo se fueron perdiendo 10 a 0.

Los All Blacks quedaron a un paso de un nuevo título, ya que en la última fecha Los Pumas enfrentarán a los Wallabies, pero ambos deben hacerlo por goleada para arrebatarle el título a los hombres de negro.

El partido se disputó en la ciudad de Newcastle y antes de comenzar el cotejo y de realizar el tradicional “haka”, los All Blacks homenajearon a Diego Maradona y colocaron una camiseta negra con su nombre y el número 10 sobre el césped.