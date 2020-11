Los muertos que vos curais…

El Agrimensor Pedro (pelusa) Casabonne estaba internado en un sanatorio de la ciudad de Corrientes. El 5 de agosto de 2020 un enfermero que prestaba servicios en ese sanatorio fue confirmado caso positivo de covid-19 a raíz de lo cual los pacientes allí internados fueron derivados a otros centros de salud. Pelusa Casabonne fue trasladado al Hospital de Campaña con todos los remedios del tratamiento que estaba recibiendo. No padecía covid.

En comunicaciones mantenidas durante su nueva internación protestaba porque a veces los medicamentos que habían venido con él no le eran suministrados. El 18 de agosto de 2020 Pedro Casabonne falleció en el Hospital de Campaña a causa de su dolencia.

Aquellas quejas del Agrimensor Casabonne -tal vez recargadas- se ven resignificadas hoy cuando el propio médico Enrique Marottoli y familiares del señor Mario Joaquín Ayala, ambos fallecidos por covid en el Hospital de Campaña, han dado testimonio sobre falencias y abandonos muy preocupantes en el sistema sanitario del Gobierno correntino, ante lo cual viene al caso exigir que no haya razón alguna para que desidia o hijoputez agreguen más angustias a la muerte.

Alberto Ruiz Díaz