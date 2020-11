Los choferes no cobraron y nuevamente hay paro de ERSA

En el conflicto del Transporte, un mes más -como todo el año-, vencieron los plazos, los choferes no cobraron y nuevamente hay paro de colectivos de ERSA. Los conductores no percibieron el 50% que les adeudan del mes vencido -octubre-, algo que según habían acordado con la empresa debía pagarse antes del primer servicio de este viernes, por lo que decidieron hacer asamblea en los galpones de ERSA, la empresa deudora y en conflicto. Nuevamente hay paro de los choferes de la empresa ERSA, quienes actualmente desconocen la representación del gremio UTA.

“Estamos acá por el 50% del sueldo del mes vencido que todavía no nos pagan; también estamos en medio de una paritaria en Buenos Aires, que nosotros no sabemos por qué sigue pasando a un cuarto intermedio. Ahora estamos en conciliación obligatoria por la paritaria. Pero nuestra medida de hoy no es por la paritaria, sino por el 50% del sueldo que todavía nos falta del mes vencido”, explicó a LT7 Corrientes Mariano Zacarías, vocero de autoconvocados.

Sobre lo ocurrido días atrás, cuando UTA anunció un paro que finalmente los choferes no acataron, Zacarías aclaró que “hace tiempo no venimos coincidiendo con la conducción; el mes pasado ya nos dejaron solos; veníamos conversando con el sector empresario y algunas cosas solucionamos y veníamos por el tema del 50% que nos deben”.

“Sabemos que estamos a subsidios nacionales y provinciales, pero nosotros somos mensualizados y queremos cobrar nuestros sueldos”.

“La conducción de acá había anotado un paro para el lunes y nosotros no acatamos, porque no se hizo asamblea. El pago supuestamente era por el 50%, pero nosotros venimos manteniendo un diálogo con los empresarios, que pensamos que en esta semana íbamos a percibir lo que nos adeudan. Se le dio el plazo hasta los primeros servicios de hoy. Como no salió el pago, hoy estamos tomando esta medida”, aclaró.

Los dirigentes del gremio no se acercaron hasta el momento al lugar de las protestas, en el galpón de ERSA. “Les pedimos disculpas a los usuarios, pero gratis no podemos trabajar. Nos pagan el 50% que nos deben y salimos a trabajar”, cerró Zacarías.