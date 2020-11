Lisandro Bastida estrenó videoclip “Entre la gente”

Desde su canal oficial de YouTube, el músico correntino dio a conocer su primer videoclip, filmado en Corrientes de forma independiente. “Entre la gente” también puede escucharse en Spotify, I Tunes, Google Play y otras plataformas digitales. Bastida se vincula con la cultura desde la música. Con 32 años, cuenta que “me crie en las guitarreadas de mis viejos, a quienes agradezco tanto el hacerme conocer ese ámbito tan bello del arte. Ellos me inculcaron el amor por el folclore y la riqueza de sus letras, algo que trato de rescatar en cada una de mis obras. Particularmente creo q el amor (cuando se tiene o se procura) es una buena excusa y fuente de tinta. Nada más sincero que una herida para escribir; no obstante, trato de incursionar en todo cuanto se me presente y me inspire a componer”. De esta inspiración surge con fuerza “Entre la gente”, tema materializado en el primer videoclip del correntino.

“Entre la gente” lo hice hace un par de años con la idea de despedir amorosamente a una linda historia y quedar en paz. La música es una buena terapia y es el único medicamento que no tiene contraindicaciones” afirma y agrega “siempre me gustó mucho ese tema y decidí grabarlo”.

Sobre el proceso de trabajo en la grabación “convoqué al querido profe Gustavo Soto, luego sumamos al barco a Alvaro Clossa, ellos fueron los productores musicales de éste laburo. Luego de varias reuniones y ensayos, fuimos y grabamos en Punto Rojo Records, donde Andrés Fiat se encargó de la mezcla y masterización. Participaron Priscila Videnoff (coros), Julián Aguilar (bajo eléctrico) y Teclado Midi (Muy Orgánico Producciones).

Cuando vimos que el tema estaba quedando lindo, nos animamos a darle una vuelta de rosca más y convoqué a Rodrigo Atroz de Innova Producciones y todo fluyó: teníamos un proyecto de videoclip en puerta”.

ENTRE LA GENTE

Con la participación especial de María Luz Espinoza que aportó todo su talento con su bella danza y naturalidad, el videoclip se grabó en Paseo Wynwood y Flotante Siente Corrientes (Corrientes) y Oasis Piscinas y Chacras del Golf (Paso de la Patria).

Ficha técnica: Maquillaje: Agostina Morello; Vestuario: Antonela Bodelón; Fotógrafo: Mariano Laffont; Asistente de producción: Facundo Soltys; Logística: Nahuel Fontan y Marcelo Quagliozzi; Social Media: Constanza Sotomayor; Registro, dirección y edición: Rodrigo Atroz (Innova Producciones)

Actores protagonistas: Lisandro Bastida, Aldana Burna Tissoco y María Luz Espinoza. Actores extras: Milagros Espada, Mariano Laffont, Antonela Bodelón, Micaela Aguilar, Diego Alves, Rosa Garretto, Sol Giuliana Cáceres, Fatima Quintana, Marilyn Pérez Yacuzzi, Bruno Desimoni, Luciana Berardi, Micaela Méndez, Nahuel Fontan, Romina Guerra, Gonzalo Ramirez y Federido Bianciotto.

Mirá “Entre la gente” acá: https://bit.ly/36FueAD