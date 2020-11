Limpió basural que dejaron tras la joda en el banco de arena

“Dejen el lugar mejor de cómo lo encontraron, si tanto aman el río”, reclamó el naturista Sergio Antúnez Rossi. El sábado durante todo el día y hasta el domingo de madrugada hubo un encuentro masivo de jóvenes que también se mostró en las redes sociales. Rossi limpió la basura del Río Paraná que dejaron tras la joda del fin de semana. El naturista mostró ayer en sus redes sociales la cantidad de residuos que dejó una fiesta del sábado todo el día y hasta bien entrada la madrugada del domingo, en un banco de arena del Río Paraná, entre Corrientes y Chaco. “Muchachos y muchachas, vivimos en un paraíso, por favor cuidémoslo, llevemos nuestra basura a nuestras casas, todo lo que traemos lo cargamos en la lancha, en una bolsa”, ejemplificó Sergio Antúnez Rossi en su mensaje de ayer a la mañana, luego de encontrarse con los restos que dejó el encuentro nocturno.

“Hoy a la mañana nos levantamos temprano, caminamos toda esta hermosa playa y limpiamos toda esta basura que no es nuestra”, explicó el veterinario en su cuenta de Instagram, y mostró al menos cinco grandes bolsas de residuos.

“Dejen el lugar mejor de cómo lo encontraron si tanto aman el río”, reclamó Antunez Rossi. El mes pasado, la Asociación de Pescadores Deportivos del Litoral (APDL) comenzó una campaña en la que advierten: “La basura es tuya, los peces de los ríos no. No cambies la vida del río por basura”.

ESPUMA EN EL OCASO

La noche anterior a la que el veterinario limpió el banco de arena, un grupo de personas realizó una fiesta de la espuma en ese lugar, y también lo mostraron en sus redes digitales. Con altoparlantes y máquinas de burbujas en el transporte acuático, el encuentro comenzó el sábado por la tarde. Desde la Municipalidad de Corrientes aclararon que los controles de seguridad en estos espacios los debe realizar la Prefectura Naval Argentina. Mientras que desde la fuerza aclararon que, por ser lugares descubiertos, algunos excepcionales por la bajante, las inspecciones corresponden a la comuna.