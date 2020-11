Por la pandemia del Covid-19 en Argentina, el ministro González García avisó que la vacuna no será obligatoria. El ministro de Salud confirmó que la vacuna rusa estará disponible en diciembre o comienzos de 2021. El Gobierno también busca aprovisionarse de las producidas por otros laboratorios como Pfizer y AstraZeneca. Ginés González García, informó hoy que la vacuna contra el coronavirus no será obligatoria, aunque aclaró que el Gobierno intentará “convencer” a la población para que la aplicación sea masiva. “No va a haber una cosa de llevar por la fuerza a que se vacunen, pero vamos a instar, a convencer”, avisó el funcionario. Confirmó que la vacuna estará disponible en diciembre o comienzos de 2021, y señaló que no solamente estará disponible la de origen ruso, denominada Sputnik V, sino que también el Gobierno buscará aprovisionarse de las producidas por otros laboratorios como Pfizer y AstraZeneca.

“Creo que habrá varias vacunas, no sólo la rusa, que a fin de año van a estar muy cerquita o ya habilitadas. Si no es así, será en los primeros días del año que viene”, ratificó, y confirmó que la idea es hacer un “pool” con las distintas vacunas disponibles en el mercado para lanzar de esa manera “la campaña fuertemente cuanto antes” y asegurar una cobertura nacional. “Con los fabricantes nos hemos asegurado de tener una posición de privilegio, o por lo menos de no quedar atrás. Yo tenía mucho miedo a que el hemisferio norte, que tiene mucho más poder económico y político, nos postergara. Estoy seguro que vamos a tener la vacuna disponible a tiempo real con otros lugares del mundo”, auguró el ministro. Afirmó que la intención del presidente Alberto Fernández “es que tengamos una gran disponibilidad de vacunas para vacunar a una buena proporción de la población”.

“AstraZeneca y Pfizer, junto con los rusos y algunos más, son parte de los que están en intensas negociaciones con nosotros. Seguramente en unos días van a tener algunos precontratos ya disponibles”, informó. La prioridad, anticipó, la tendrán los trabajadores de la salud y las personas con factores de riesgo. “Pero se masificará para que no haya circulación del virus, para proteger a los individuos y a la sociedad”, acotó González García.

MOVIMIENTO ANTIVACUNAS

El ministro cuestionó al movimiento antivacunas y ponderó las bondades que tienen las vacunas para la población. “Previenen que no se muera la gente, porque les da defensas para que la enfermedad no exista o no se agrave”, y agregó que permiten que “no haya circulación del virus en la medida que estemos una buena porción vacunados, porque el virus sólo circula a través de las personas, y si no alojan el virus porque están vacunados, disminuye la pandemia”.