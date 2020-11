La muerte de un embarcadizo genera muchos interrogantes

El dificultoso y extraño desenlace de un embarcadizo correntino que se contagió de virus y murió hace 10 días en el hospital de campaña de Corrientes. Rubén Osvaldo Sandoval viajó hacia los puertos del sur para trabajar en la temporada de pesca. Allá no lo dejaron embarcar bajo el argumento del brote de coronavirus que existía en la mayoría de los buques pesqueros. Regresó en ómnibus junto a otros marinos por más de 1.800 kilómetros. Al llegar a Corrientes le realizaron un test que dio negativo para coronavirus. Junto a un grupo de mercantes fueron alojados en el Hotel Confianza para cumplir el aislamiento preventivo. Casi al culminar la cuarentena, fue testeado nuevamente, pero esta vez, el resultado fue positivo. Se lo llevó al hospital de campaña, y varios días después falleció. En el certificado de defunción no está muy claro las causas de su fallecimiento. Solo se certifica que el deceso se produjo por paro cardio respiratorio no traumático, falla multiorgánica. No se habla de COVID 19. Sandoval no era un cardiópata, una patología no permitida para quienes trabajan en el mar. Todo resulta muy raro.