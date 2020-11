La marca ECO es de Ricardo Colombi

A menos de un año de las elecciones provinciales, en las que se elegirá al próximo titular del Poder Ejecutivo de Corrientes, se mantiene la incógnita, sobre Ricardo Colombi si realmente intentará regresar al Sillón de Pedro Ferré. Sus allegados dicen que eso no se duda, más allá que su contrincante termine siendo Gustavo Valdés. “Veremos”, sentenció recientemente en tono amenazante el popular Lalaca cuando le consultaron sobre el “clamor de reelección” que fogonean algunos espadachines del ituzaingueño, arrancando por Noel Breard, pasando por Claudio Polich, Carlos Vignolo, Eduardo Tassano e, incluso, el propio Tato Romero Feris y uno de sus referentes Carlos Alonso. “Hay muchos alcahuetes, que quieren acomodar a sus familiares en el Estado”, atajó Colombi como un penal en movimiento en plena área chica de la política correntina. Llamativamente, por ahora, el propio Valdés guarda silencio “respetuoso” y prefiere “no hablar de candidaturas” en tiempos de pandemia, según se excusó. Tal vez consciente que entre Ricardo y Gustavo existe algún raro secreto que le impide al actual gobernador alguna intentona releccionista. Más aún en tiempos de pandemia, donde la situación se desmadró con tantos focos de contagios y más de un centenar de fallecidos por C19 y, seguramente, Valdés no querrá pasar a la inmortalidad como “el gobernador de los cien muertos por coronavirus”.

Está claro que los hilos del poder los maneja el mercedeño y, en cuanto se le ocurra, podría cortarlos para ponerse él mismo en ese lugar (candidato a gobernador 2021), como cuál marioneta obediente a los intereses de una campaña que aseguraría gobierno radical por lo menos para los próximos diez años.

El actual mandatario correntino, también buscará ser reelecto. Pero en esta silenciosa compulsa, el mercedeño se aseguró dos estrategias básicas. Una de ellas, la Presidencia del Partido Radical. La otra, la propiedad de ECO, Encuentro por Corrientes. La marca fue inscripta en enero de 2015. Tanto en el INPI, Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, y en la Dirección Nacional del Derecho la de ser el autor, como obra inédita, se completaron los trámites. Se entiende que ECO no es ni un comercio, ni menos aún, una melodía musical. Sin embargo, fue una de las mayores creaciones del tres veces gobernador de Corrientes. Con ella triunfó en sucesivos comicios desde el año 2009. La paradoja del destino, es que fue el propio Gustavo Valdés, quien inició aquellos expedientes como apoderado, para que el eterno Horacio Ricardo Colombi sea el dueño de la marca ECO. Y a muchos no les cabe dudas, será el próximo candidato a gobernador de su propia creación. Pondrá en práctica, una vez más, su propiedad industrial e intelectual: la marca ECO.