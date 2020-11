La herencia de Maradona

Habló Guillermo Coppola. El histórico representante de la leyenda del fútbol consideró que “no va a ser una cosa sencilla“. Guillermo Coppola, el histórico representante de la leyenda del fútbol Diego Maradona, consideró hoy que “no va a ser una cosa sencilla” la resolución de la herencia del 10, a la vez que señaló que “puede ser” que el astro futbolístico tenga descendencia en Cuba.

Consideró que “va a haber movimiento, no va a ser una cosa sencilla. Entiendo las diferencias que hay entre su abogado y amigo con la familia“, sostuvo el manager.

Coppola aseguró que “Diego generó a lo grande” y remarcó que “todos tienen que reclamar lo que le corresponde, porque son los herederos“, en alusión a Dalma, Giannina, Diego Junior, Jana y Diego Fernando, los hijos del 10.

“Afortunadamente, Diego recogió lo que merecía”, destacó. “Hay distintos focos que antes no existían y por sobre todas las cosas hay un enfrentamiento con quien es su abogado y amigo”, insistió. Al ser consultado sobre la posibilidad de los cubanos que aseguran ser hijos de Maradona tengan razón, el ex representante de Diego Armando Maradona expresó: “Sí. Salíamos, nos divertíamos. Puede ser. Pero hay que demostrarlo“. “Hubo muchos casos, que por ahí no salían a la luz”, concluyó. Maradona falleció el miércoles 25 de noviembre a los 60 años en una casa en un country del partido bonaerense de Tigre.