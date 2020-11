La costanera de Goya repleta pese a las prohibiciones

En la ciudad de Goya se disparó la cantidad de casos de coronavirus y por eso se decidió restringir las salidas. Sin embargo, no hubo controles ayer. La ciudad de Goya tiene 40 casos activos de covid-19 por eso decidieron restringir las salidas sociales, pero ayer no hubo controles y más de una decena de autos y alrededor de 60 personas se apostaron a la vera de la costanera para disfrutar de una esplendorosa noche.

No hubo controles y la queja de los goyanos no se hizo esperar. Las imágenes se viralizan por las redes con comentarios de repudio.