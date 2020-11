La costanera de Esquina llevará el nombre de Diego Maradona

Es el homenaje que le prepara la ciudad de Esquina. La relación de Diego Maradona con Esquina y el homenaje que le prepara la ciudad. Eduardo Schweizer, periodista esquinense que conoció a Diego y su familia, relató sus recuerdos y comentó que la extensión de la costanera de la ciudad llevará el nombre de Maradona. “La foto es del año 81. Era la época en que Diego venía mucho a Esquina. Su papá era un apasionado de la pesca y nunca se olvidó de sus raíces. Ellos vivían en la zona de la costanera y hoy nos encontramos que la extensión que se está haciendo llevará el nombre de Diego Armando Maradona”, dijo Eduardo Schweizer.

“Su mamá también era de acá. Se fueron jóvenes a Fiorito, pero el siempre volvía. Las fotos son del cumpleaños de 15 de Claudia que se festejó en Esquina. No me acuerdo las razones, pero estuvimos en ese cumpleaños, donde hubo mucha gente de Esquina y son recuerdos inolvidables”, agregó. “Me acuerdo que en una oportunidad quería ir a cazar, y mis abuelos tenían campos acá, y tuvimos la oportunidad de compartir con mi papá y mi tío un hermoso día de caza. Era la época en que él iba a ir a Barcelona, ya era conocido, pero acá en Esquina estaba muy bien, la gente no lo molestaba”, contó. “Acá su vida era prácticamente normal. Antes del mundial del 94 vino la última vez de manera pública, que se supo. Luego seguramente habrá venido a pescar, pero ya no nos enterábamos”, agregó.

“Pero más de joven si venía mucho. Incluso compartió partidos a beneficio para el hospital, con estadio lleno. Le tocó jugar a mi hermano, al intendente. Todo lo que se recaudó fue para el hospital, era la idea de él”, relató con nostalgia Eduardo.

Aseguró que ya no hay integrantes de la familia Maradona que queden en Esquina, por haber emigrado o haber fallecido.

Diego en Esquina entre los años 82 y 84

Entre los años 1982 y 1984, Diego Maradona visitó y participó de la vida esquinense en carnavales, campeonatos de futbol y vida cotidiana. Cada esquinense cuenta una anécdota y tiene una foto con él.